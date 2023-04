¿Cómo harán? siamesas comparten novios y despiertan la malicia de muchos.

Y es que tras conocerse cómo Carmen y Lupita Andrade compartían la misma pelvis, el sistema reproductivo, hígado y hasta el torrente sanguíneo, no hubo quien no se inquietara con la manera en cómo llevan su vida, sobre todo la sentimental, pues una de ellas tiene novio y ya está pensando en la idea de convivir con su pareja, pero sin pensar todavía en el matrimonio. Esto colapsó las redes sociales a través de las que se generaron cientos de comentarios en los que la mayoría se pregunta cómo manejan la intimidad con sus parejas.

Pero, esta respuesta fue aclarada por ellas mismas a través del relato que ofrecieron en el portal Today. Ahí confesaron que no todo ha sido tan fácil, porque a pesar de que se la llevan muy bien, no hay quien no se inquieta ante su presencia, sobre todo porque cada una solo tiene una pierna que las sostiene y están unidas prácticamente desde el torso.

“No todo es tan perfecto y lleno de arcoíris y sol. Hemos tenido muchos desafíos, pero tenemos una gran vida...Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches...”, aseguró Carmen quien es una de las siamesas que tiene novio que lleva por nombre Daniel y con quien asegura que tiene un vínculo muy especial, pero pese al amor que ambos se tienen, hasta ahora no han tenido intimidad, ya que sienten un especial respeto por su hermana quien reveló que es asexual.

“Daniel y yo amamos a los niños, pero no queremos ninguno propio...¡Me gusta ser una mamá perro! Lupita y yo no podemos quedar embarazadas, tenemos endometriosis y también estamos con un bloqueador de hormonas que nos impide menstruar”, con esto aclara cómo manejan su vida íntima en la que hasta ahora no han podido mantener relaciones sexuales con sus parejas, pues les resultaría un poco incómodo y hasta extraño, a pesar de que Carmen asegura que quiere mudarse con su pareja y no sabe cómo hacer con su hermana, ya que nunca han pensado en la posibilidad de separarse, pues esto les traería muchos problemas, incluso mortales.

“A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel. Así que tratamos de llegar a compromisos. Como, Lupita elegirá dónde salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”. De esa forma ellas tratan de tener una vida “normal” sobre todo con las parejas que eligen, pero que hasta ahora han entendido muy bien su situación. Sin embargo, esto ha despertado el morbo en las redes.

“Entonces, ¿tener sexo con ellos es un trío o no?”, “¿Cómo pueden tener una relación así de tres?”, “Es un incesto”, “Imagina vivir tan cerca de otra persona. Cada momento de vigilia. Luego, incluir a un terceo, parece una serie o película”, “Eso va a ser extraño no importa cómo lo pienses”, “Va a apestar para este tipo cuando la otra chica tenga también su novio”, expresaron los usuarios en redes.