"Ya no soy feminista radical": Margarita Rosa de Francisco dice que ya no es 'transfóbica'

“Ya no soy feminista radical”: Margarita Rosa de Francisco dice que ya no es ‘transfóbica’.

Esta contundente frase surgió inesperadamente de la actriz durante su entrevista con la editora de Nueva Mujer Colombia, Luz Lancheros. Aquí ella abordó el tema que la ha llevado a sumar comentarios en contra de su, al parecer, antigua visión o concepto sobre las personas trans. Aquí ella reiteró que tras haber leído varios autores y al ver las posturas de las nuevas generaciones cambió totalmente las posturas de la vida.

“...Ya veo que la generación que viene, y me hago una idea de cómo serán las que llegarán, están proponiendo otras maneras de ser, entonces digo yo, ‘¿para qué ponerse a luchar contra algo que ya está pasando en la sociedad y que ellos están pidiendo llamarse de cierta manera?’ Es la nueva generación la que nos está dictando ese camino, ¿por qué quererlos nombrar como a nosotros nos enseñaron y querernos quedar con esos códigos?...”

Adicional a esto, Margarita Rosa de Francisco dice que ya no es ‘transfobica’ debido a la reflexión que ha hecho sobre las nuevas generaciones, pero sobre todo a las lecturas de los filósofos, que a su criterio, son radicales sobre esta temática, pero que llegan a crear un concepto válido con los que ha podido alimentarse para no estar tan “cerrada” o “desactualizada” sobre sus opiniones que han generado ciertas polémicas ante la comunidad LGBTIQ+.

“Leer filósofos como Paul Preciado, que es transgénero a Judith Butler, escuchar a las radicales, a las españolas, a Amelia Barcharcelle y a su combo me ha servido de mucho. Ellas son peso pesado y están ubicadas completamente en el otro extremo. Pero a mí también me interesa oírlas...Con esto, creo que me siento más afín con lo que nos están proponiendo los jóvenes. Es fantástico ver que ya no haya que diferenciar mucho sobre qué es mujer, qué es hombre, por lo menos en la performatividad que tienen los géneros. Eso me ha hecho cambiar de pensamiento y creo que está bien expresado en el libro”, dijo la actriz en entrevista a Nueva Mujer Colombia en el marco del lanzamiento de su primer libro, ‘Margarita Va Sola’.

Sin embargo, reiteró que tras los muchos análisis y lecturas ha entendido que por muy radical feminista que ha llegado a ser, sigue defendiendo en su postura y en este nuevo proyecto a la mujer, pero no descarta que existan otros códigos generacionales que estén influyendo en la actual sociedad. “En ese sentido, creo que he abierto mi mente para cambiar de códigos, incluso para ver a la mujer y para nombrarla. Porque el lector diría, ‘¿por qué hará esto?’, Porque lo es. Y a veces está la mujer sin la diéresis y otras veces...Pero es por eso, es porque la mujer con diéresis es una mujer con unos códigos que pueden ser otros, que pueden ser distintos a los que a mí me enseñaron”.