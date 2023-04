Paola Jara reta a quienes le critican el look y aseguran que es una “mostrona”: “Cada loco con su tema”.

La cantante no se quedó callada y dejó claro que sí está muy atenta a las opiniones de sus seguidores quienes recientemente le han criticado sus trajes en los que no deja nada a la imaginación y con los que ha inquietado a las chicas que aseguran además que cada atuendo ya se torna “aburrido” y “repetitivo”. De ahí que le piden que ya cambie de diseñador, pues ya no está ofreciendo nada nuevo para su imagen.

Paola Jara reta a quienes le critican el look y aseguran que es una “mostrona”: “Cada loco con su tema” Foto: Captura de historia @paolajarapj

Ante ello, la intérprete de ‘Como si nada’ publicó una imagen en la que luce con mucho estilo y actitud el tan polémico enterizo rojo que desató tantas pasiones positivas y negativas en sus redes, pero lo peor fue que lo acompañó con esta dedicatoria para sus haters: “Ahí les dejo esta para las que están atacadas por mi ropa y porque muestro mucho, etc, etc, bla, bla, bla. Para los gustos los colores. Cada loco con su tema”.

Paola Jara reta a quienes le critican el look y aseguran que es una “mostrona”

A esto le siguieron una gran cantidad de comentarios en contra de Paola Jara, la artista a quien más le critican el look por considerar que está cada vez más “mostrona”. “Muy linda, pero tus atuendos no son tan novedosos siempre es lo mismo pero de color diferente, que bueno que hicieras algo diferente atuendos que de verdad descresten”, “No entiendo si tiene tanto talento, por qué hay que vestirse así”, “Como siempre mostrona”, “La veo extraviada con ese vestir”.

Pero, más allá del rechazo que ha surgido en sus recientes atuendos en el escenario, también existen comentarios en contra de su colección deportiva PJ Fitwear, pues tras el lanzamiento de los enterizos, no hay quien no la cuestione, porque no piensa en las mujeres “rellenitas” que no quieren mostrar tanto. Por eso la atacan también y aún así ella se molesta.