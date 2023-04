La verdadera razón por la que Margarita Rosa de Francisco cerró su Twitter

La actriz está cada vez más clara en el uso y repercusión que tienen las redes sociales, por eso, pese a que suele expresarse más por la red del famoso pajarito azul, ella optó por migrar a la novedosa y dinámica herramienta del signo que representa la octava nota musical, ya que se dio cuenta que cada vez que expresaba algún tipo de opinión, sus “trinos” eran mal interpretados, generaban duras críticas y hasta rechazos o polémicas que ella no estaba interesada en causar en estos espacios virtuales.

Esta revelación la hizo durante la entrevista que le realizara la editora de Nueva Mujer Colombia, Luz Lancheros, tras el lanzamiento de su primer libro titulado ‘Margarita Va Sola’. Aquí ella aprovechó la oportunidad para aclarar el por qué decidió cerrar esa cuenta en la que siempre exponía sus puntos de vista sobre varias temáticas. “Twitter se convirtió en una gran experiencia. Lo que pasa es que hay un momento donde ya no se puede reflexionar sobre nada, donde ya no se puede debatir, donde sí, no es posible demorarse en las ideas del otro. Entonces, por eso me salí de ahí”, dijo.

Incluso, Margarita Rosa de Francisco comentó que a través de su paso de Twitter a TikTok descubrió un nuevo universo mucho más versátil y en el que su mensaje llegaba de forma más directa e interactiva a su público, tanto que disminuyeron considerablemente los duros cuestionamientos, para permitirse conocer más sobre lo que ella quería hacer llegar a su fiel audiencia.

“TikTok no es solamente escrito, sino que utilizas recursos de imagen, entonces el mensaje tiene más elementos. No es solamente la palabra escrita, donde el lector puede tomar eso de cualquier manera y echar su veneno. Creo que hay un momento en que se puede ser todavía más creativo y me pareció una buena manera de aproximar a la gente a este libro, porque creo que TikTok lo he dejado allí para poderle comunicar a alguien que yo escribí esto y ayudarle un poco a Penguin Random House, pues que ha puesto tantas cosas de confianza en publicarlo” reiteró la actriz quien está muy a gusto con el lanzamiento con su libro que ha causado impacto en esta red social que la percibe mucho “más amigable” y “menos conflictiva”.