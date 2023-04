Fans de ‘Ana de Nadie’ emocionados al ver cómo Ana y Joaquín “se saborean”.

Y es que a pesar de que ya la pasión está más que desbordada entre los protagonistas, los más recientes avances de lo que se viene con esta parejita tiene a más de uno atento las estrategias de seducción, así como de las escenas eróticas en los que estos actores han generado un ambiente tenso y sensual que está captando a todos, tanto que no hay quien no se cree más expectativas de las que hay en esta historia que se transmite por RCN.

esta me mato yo no se como sigo respirando se los digo en serio NO PUEDEN MÁS DE HOT 🔥🥵 #AnaDeNadie pic.twitter.com/rpMvtOrWwv — camila (@l4lidch_) April 26, 2023

Por eso, a través de las redes sociales, los televidentes no han dudado en crear intensos debates en los que exponen el gusto que les da ver a esta señora y a este joven conquistándose mutuamente, pero sobre todo “saboreándose”, pues cada movimiento o acción en la que ellos estén presentes les inquieta hasta el punto de querer ver más allá de lo que se muestra en pantalla.

Fans de ‘Ana de Nadie’ emocionados al ver cómo Ana y Joaquín “se saborean”

“Siguen desatados”, “Pero cómo se saborean Dios Mío”, “Estos dos me tienen loco”, “Aún sigo infartadísima”, “Dios no puedo con esta novela me tiene enloquecida”, “El ayyy de Ana”, “Esta me mató. Yo no sé cómo sigo respirando se los digo en serio NO PUEDEN MÁS DE HOT”, “Quien fuera Paola para esa manoseada de ese hombre jajaja”, fueron algunos de los comentarios que generó el avance en el que se muestra a Ana y Joaquín hablando de lo que podría ser el convivir juntos.

Aquí, una vez más los protagonistas realizan una de las escenas que ha emocionado aún más a la fiel audiencia de ‘Ana de Nadie’, pues hay el desborde de seducción entre estos actores que han sabido mantener una química que tiene a todos babeando de felicidad y por eso no dudan en estar siempre atentos al desarrollo de su relación que ha sido clave en esta historia.