Comienza la cuenta regresiva para Bime Bogotá, cinco días de música y conocimiento

La capital colombiana se prepara para acoger BIME, el gran encuentro de la industria musical internacional. Profesionales de todo el mundo esperan con gran expectativa lo que allí va a suceder: tanto quienes asistirán a la cita presencial, como quienes participarán de las actividades mediante conexión online, ya han bloqueado sus apretadas agendas del 3 al 7 de mayo para unirse a esta cita imprescindible con las tendencias, la innovación y los negocios internacionales. Más de 150 referentes internacionales se darán cita en Bogotá durante la primera semana de mayo, para debatir y construir el futuro de esta industria, convirtiéndola en la capital internacional de la música.

Hoy en BIME.org sale a la luz el programa completo de las jornadas profesionales que incluirá más de 100 actividades reuniendo en la Universidad Ean tanto a sus protagonistas que llegarán de más de 50 países, como a las personas que forman parte de la industria local, fomentando el traspaso de conocimiento, el desarrollo de negocios y el impulso del tejido empresarial de un sector que no para de crecer y felizmente no conoce de fronteras. Las propuestas para estos 3 días incluyen paneles, conversatorios, sesiones pitch, talleres, rondas de negocios, masterclasses del programa Campus, un Demo Day y una Start Up Village.

Entre los hitos de la completa y diversa programación que ofrece el congreso profesional, destaca la presencia de actores clave del sector a nivel mundial como ADA Latin, Amazon, Billboard, Bizarro Live, Ditto, IFPI, Loud and Live, Netflix, Neon16, NPR, Ocesa, ONERPM, ONE Publishing, Páramo Presenta, Pitchfork, Republic Network, Rolling Stone, Spotify, TBA Agency, TikTok, Tu Boleta, Vydia, Warner, WiZink Center y Youtube, entre muchas otras.

BIME PRO es el espacio donde se construyen las soluciones a los retos del presente y del futuro de la industria musical. Allí tendrán lugar paneles especiales donde se tratarán temas clave del momento como web 3.0 e inteligencia artificial, el reto de la venta de tickets, las principales iniciativas en desarrollo de ciudades en torno a la música, una entrevista enmarcada en el innovador formato Caja Negra en directo con María Becerra, un panel con importantes music supervisors sobre sincronizaciones y publicidad en el mundo audiovisual y se trabajará el asociacionismo en un panel-taller con el objetivo de promover el asociacionismo en LATAM tomando como referencia casos de éxito de Europa y América Latina. Se trabajará también sobre los derechos sociales y laborales de profesionales de la cultura, el presente y el futuro de las garantías para artistas y trabajadores de la música, con participación de la UNESCO y los Ministerios de Cultura de España y Panamá. Estas actividades se suman a una completa agenda en la que se trabajan de forma transversal cuestiones de igualdad, sostenibilidad, agenda 2030, innovación, derechos, internacionalización y formación, entre muchos otros.

Las mejores propuestas tecnológicas para el futuro de la industria musical tendrán un espacio para visibilizar su propuesta en la Start Up! Village y los 6 proyectos seleccionados se presentarán en el “Demo Day” frente a un jurado internacional formado por ICEX, EWA, Ventures, IRIE VC, Camaleon BM, Inversiones Romy, Techstars Mentor y Latin leap.

Asimismo, habrá una amplia oferta de sesiones de speedmeetings para fomentar y diferentes posibilidades de networking entre profesionales: sesiones de pitching con las delegaciones profesionales Sounds From Spain y BASQUE.MUSIC., cócteles y recepciones de diferentes instituciones como AIE, Fundación SGAE, Meet the Canadians, INAMU y Chilemúsica, además de grupos de trabajo internacionales.

Dentro de esta agenda tendrá especial relevancia La Industria del Vinilo (LIDV) con diversas actividades -desde paneles hasta lanzamientos exclusivos de discos- protagonizadas por representantes de los principales sellos independientes iberoamericanos.

Habrá además un espacio para la cocreación musical con Sesiones BIME, un laboratorio musical que busca estimular la colaboración artística. Un espacio para la composición, con el foco puesto en la convivencia artística, en encuentros de songwriting y producción. En el marco de BIME, diferentes artistas internacionales compartirán ideas y horas de estudio en Árbol Naranja.

El programa completo está disponible en bime.org y el encuentro se podrá seguir de manera online mediante la plataforma, ya activa en la misma web y en la app. BIME conecta y acerca a quienes lideran el mundo de la música, no solo en sus dos encuentros anuales en Bilbao y Bogotá, sino también durante todo el año a través de su plataforma online.