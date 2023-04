Andy Rivera le da las gracias “por el favorcito” a Aida Merlano.

Y es que una vez que el cantante y la polémica influencer aparecieran muy acaramelados en un video que se filtró en las redes, no faltaron los comentarios en contra de esta “nueva pareja”, pues no hubo quien no le recordara al hijo de Jhony Rivera que la chica con la que estaría ahora saliendo es una de las amigas más cercanas de su ex Lina Tejeiro. Por eso, no tardaron en aparecer las burlas y sarcasmos de parte de los seguidores de estas chicas que bien se podrían conseguir un mejor galán que además sea más estable emocionalmente.

“¿Por semejante ‘cosc*rria’?”: se burlan de Lina Tejeiro y Aida Victoria por ‘mal gusto’ con Andy Rivera Fotos: Instagram @linatejeiro @andyrivera @aidavictoriam

Además, se llegó a cuestionar si la amistad entre estas chicas se fracturaría ante una aparente infidelidad o mala jugada de la ex de Westcol en contra de la actriz. Sin embargo, todo quedó aclarado para alivio de los seguidores de esta joven que siempre da de qué hablar, pues se conoció que todo formó parte de una estrategia de promoción para el lanzamiento de un nuevo tema y video del exponente urbano.

Andy Rivera le da las gracias “por el favorcito” a Aida Victoria Merlano

Esto no solo calmó los ánimos de las personas que llegaron a creer que entre ellos estaba pasando algo más que una amistad e incluso alivió a quienes consideraron que esto era toda una locura, pues Aida Victoria Merlano no pega una a la hora de elegir a su pareja. Es así cómo Andy Rivera expresó en su cuenta de Instagram que le estaba eternamente agradecido a esta chica por apoyarlo en su carrera musical, ya que le “colaboró” en la grabación del audiovisual en el que es la protagonista de la historia.

“Estoy demasiado agradecido contigo”, fue lo que expresó el cantante y luego de ello le llovieron miles de comentarios, pues no faltaron quienes aseguran que pese a haber trabajado juntos sí pudo pasar algo entre ellos. “Ahora a los polvos les llaman estrategia”, “Ni por plata yo acepto hacer negocios de este tipo o pretender una relación con un man que tuvo algo que ver fuerte con una amiga”, “De los mismo creadores de: “te lo estamos cuidando " y de " Dios los bendiga y los conserve juntitos” ahora llega " tenemos un proyecto juntos”, “Pobre Lina seguramente casi le da algo”, dijeron las personas en las redes.