“Se le acabó reinado”: se van en contra de Juan Diego Alvira por ‘exigente’.

Este reconocido periodista no deja de sorprender a sus seguidores, pues al parecer desde que se encuentra desempleado se ha vuelto más creativo y hasta polémico, más de lo que ya era. A esta conclusión llegaron algunos de sus fieles seguidores quienes no dejan de cuestionarlo ante las falsas expectativas que ha creado sobre su posible regreso a la televisión con una importante cadena con la que callaría a quienes lo han criticado duramente desde su salida de Caracol y de la Revista Semana.

Por eso, ante cada publicación no hay quien no lo cuestione o señale de forma contundente. Sin embargo, tras una reciente entrevista éste expuso cuáles serían sus “exigencias laborales” para su contratación en cualquier medio. Ante esto, le llovieron miles de críticas entre las que destacan que “se le acabó el reinado” en la pantalla chica y que ya es hora de que “tenga oficio”, porque ya les resulta un poco cansón en las redes sociales.

Entre las principales exigencias que Juan Diego Alvira expone para su contratación en algún medio destaca el hacer un periodismo de altura y con pasión, “Si usted me quiere contratar va a encontrar a un periodista apasionado por esto, dispuesto a trabajar 24-7. No cobrará extras, y con esta reforma que se viene, podría ser favorable. No va a cobrar horas nocturnas ni dominicales”, dijo el periodista, pero pocos le creyeron este argumento que fue reseñado en el portal Pulzo.

Además alegó que él estaría dispuesto a trabajar en un espacio noticioso en el que se le de prioridad a la noticia y que las redes sociales sean solo un complemento para presentarlas. Por si fuera poco reiteró que quiere hacer el periodismo que le gusta a la gente y no el que responda a algún tipo de interés, por eso la mayoría considera que sigue sin conseguir ese “trabajo soñado”.

“El que comparaba el uso de drogas con un vaso de agua y una pastilla efervescente JAJAJAAJA. Que pesar”, “Ya se convirtió en un periodista arrodillado”, “Juan Diego, por qué no cambia de trabajo y se une a la política, así es más convincente”, fueron algunos de los comentarios con los que atacaron a este periodista que ya no sabe cómo llamar la atención de sus seguidores mientras consigue un nuevo empleo.