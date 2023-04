Qué le faltó? Actor de Sábados Felices descubrió que nació sin algo en su cuerpo.

Y es que el comediante Jorge William Muñoz Cortes, mejor conocido como ‘Tato Muñoz’ dejó impactado a sus seguidores luego de que confesara que después de varios estudios clínicos se determinó que había nacido con una anomalía y ninguno de sus médicos tratantes lo había percibido y no fue sino tras una crisis de salud que se enteró que tenía un solo riñón.

Esta tan contundente confesión la hizo durante su más reciente entrevista en el programa Día a Día. Ahí no dudó en contar cómo ha vivido con esta situación con la que le ha tocado vivir con muchos cuidados y tratamientos. “Tengo un solo riñón de nacimiento. No sabía y me enteré por un síncope que me dio hace unos años. Me desmayé, me llevaron a una clínica y me empezaron a hacer varios exámenes...Entre esas ecografías de arterias y de vías urinarias fue que me enteré...la persona me decía que me diera la vuelta y que me diera la vuelta. Después me llamó y me dijo: ‘Señor a usted le falta un riñón’”, dijo el humorista.

Actor de ‘Sábados Felices’ descubrió que nació sin algo en su cuerpo

Con esto el actor de ‘Sábados Felices’ que descubrió que nació con un riñón deja una clara lección sobre el cuidado y atenciones que hay que darle al cuerpo, pues tal y cómo le pasó a él se puede ir descubriendo hallazgos desconocidos sobre la salud de cada persona. Sin embargo ‘Tato Muñoz’ reiteró que se siente muy bien y que esto solo lo llevó a tener un estilo de vida más saludable.

Incluso recordó cuáles fueron las indicaciones que le dio su médico tratante una vez que descubrió esta situación: “Siga su vida y lo importante es cuidarse mucho. Igual, el tamaño de ese riñón es más grande y hace el trabajo de los dos. La alimentación tiene que cambiar, tomé consciencia de que hay que cuidarlo, es uno solo y no hay reemplazo”, reiteró el comediante.