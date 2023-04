“¿Por semejante ‘cosc*rria’?”: se burlan de Lina Tejeiro y Aida Victoria por ‘mal gusto’ con Andy Rivera.

Esta situación tiene alarmada a la fanaticada de ambas chicas quienes son consideradas las más guapas de Colombia o por lo menos que son las que poseen cualidades con las que bien se podrían “empatar” con un galán como Tom Hiddleston o alguien similar, en vez de este jovencito que además es considerado como “fastidioso”, ya que es de los que no supera las tusas tan fácilmente, pues luego de que se separó de la actriz no hubo escenario en el que no la llorara.

Por eso, luego de que la muy controversial influencer se mostrara al lado de este chico cantándole de cerca a su rostro, no pararon los comentarios de que este joven se estaría metiendo en “aguas profundas”, pues tanto Lina como Aida son amigas muy cercanas y esto le podría traer muchos problemas.

Se burlan de Lina Tejeiro y Aida Victoria por ‘mal gusto’ con Andy Rivera

Sin embargo, tras la publicación en la que se muestra a Aida en escenas muy románticas con Andy Rivera, lo que más causó conmoción fue que siendo ella tan guapa, se fijara en alguien tan “simple” como él, así como lo hizo Lina Tejeiro. “Lo único que sé.... es que Andy y Aída tienen el mismo gusto jajaja por Lina jejejeje”, “Ojalá sea marketing y NO noviazgo líbralos señor”, “Ay no ella no me gusta para él”, “Si no le gusta a usted, imagínese a la mamá de Andy que es bien jodida pon las novias que se consigue”, “Ella es recoge trapo, recogió las sobras de Lina Tejeiro”, fueron los implacables comentarios que originó esta publicación en las redes sociales.

Pero, más allá de eso, también algunas personas se preguntaron si esto afectaría la amistad que hay entre estas chicas que además de guapas, suelen tener gustos mal asesorados, pues no atinan con hombres seductores o atractivos, ya que por el contrario, eligen a los más “ñeros”.

A esto le siguieron miles de burlas, pues los usuarios consideran que se pueden conseguir al alguien mucho mejor con quien podrían incluso tener relaciones más estables y hasta más divertidas, pues en más de una ocasión han mencionado que este chico es aburrido y muy inestable emocionalmente.