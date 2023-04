“No vengan”: Colombiano en España narra las duras condiciones que viven los inmigrantes en ese país.

Por medio de redes sociales terminó viralizándose un video donde se ve como un colombiano cuenta las difíciles circunstancias por las que se encuentra pasando en España, tras juntar todos sus ahorros y viajar y establecerse en el país, con la idea de tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades.

Desafortunadamente su plan no salió como lo esperaba, ya que en las calles de Barcelona, la situación es muy diferente a como originalmente creyó que le iría, y han sido muchas las necesidades que ha soportado desde su llegada hace 4 meses.

“Hace 4 meses llegué a Barcelona, España. Ha sido súper difícil por la cuestión de documentos. El sistema está colapsado por muchos migrantes, no hay citas para nadie, no lo dejan trabajar, policía por todos lados”, dijo el colombiano en el video que fue publicado por el usuario de TikTok @odeguaofficial.

En el relato que el hombre dice se puede ver que efectivamente las condiciones son de por si, pésimas, para todo aquel que busca iniciar de cero en territorio español. “El tema de la salud es complicado. El empadronamiento todavía más. El mundo anda de la patada aquí en España, está muy complicado”.

“No vengan”: Colombiano en España narra las duras condiciones que viven los inmigrantes en ese país

No siendo suficiente con todo lo que ha tenido que aguantar, el colombiano opinó negativamente de la manera en que funciona el modelo migratorio español, pues afirmó que es un proceso bastante lento y que requiere de altos costos para cumplirlo en su totalidad y obtener el estatus de ciudadano.

“Piden documentos, dinero de anticipación. Mucha gente en la calle, aguantando hambre, frío. Sin ropa, comida… Esto es lo que se vive acá en Barcelona, España”, reveló el inmigrante colombiano.

En cuanto al trabajo informal que se puede ejercer en Colombia, explicó gracias a las normas que se establecen en España, no es posible realizar ventas ambulantes en las calles, pues es no es algo que esté permitido:

“La verdad es que si algún colombiano escucha este video no arriesgue el dinero viniendo para acá, porque la cosa está muy difícil”, agregó.

La situación real es que para el hombre ha sido casi imposible el poder tener un empleo legal o incluso el cursar alguna formación educativa no es una opción por el momento: “No se puede trabajar de otra manera porque las leyes dicen que, si no tienes un permiso de trabajo español, no lo contratan en ninguna empresa y en la calle no puede trabajar porque es ilegal. Acá la situación es a otro precio. El racismo continúa, y ahora con más fuerza, por las guerras que se viven en Europa”, finalizó el hombre en el video que se puede ver en TikTok.

Este es el video que narra la dura realidad que deben enfrentar los inmigrantes en España por la falta de oportunidades que existen actualmente: