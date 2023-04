‘Don Armando ' bloquea’ a la gente por ‘Ana de Nadie’: esta es la razón

Actor de ‘Ana de Nadie’ bloquea a la gente por insólita razón.

Esta noticia conmocionó a los fieles seguidores de Jorge Enrique Abello, pues pocos imaginarían que éste se tomara el tiempo para ir bloqueando a todo aquel que no sepa diferencias su papel de Horacio en la novela que se transmite en RCN y de cómo realmente es él en la vida cotidiana. Es decir, que no acepta las duras críticas que recibe casi a diario sobre su rol con el que se ha ganado el desprecio de hombres y mujeres que están en contra de su actual trabajo en la pantalla chica.

Y es que este nuevo proyecto ha influido considerablemente en la vida de los amantes de los dramáticos, tanto que no hay quien no opine o hable sobre ello, por eso, éste ha tenido una importante repercusión en la vida de todo aquel que se ha sentido afectado por algún engaño o infidelidad. Por eso, lo han atacado y ahí es cuando él no se permite recibir este tipo de ofensas, sobre todo por si paz mental y la de su familia.

En una reciente entrevista Jorge Enrique Abello aseguró que una vez más se encuentra ante un personaje que causa un gran impacto en la sociedad y por eso se ha mantenido muy distante de las redes sociales, pues ahí reposan una gran cantidad de comentarios en contra que le pueden alterar su estabilidad emocional y la de su familia. De ahí que hasta confesó que ha bloqueado a más de un seguidor que no sabe diferenciar su vida con la de Horacio y aunque le resulte un tanto perturbador o inquietante, debe hacerlo por su bien.

También reiteró que su papel es bastante complejo, pues se basa en un hombre muy ambicioso que no le teme a involucrarse en situaciones turbias para escalar posiciones y ganar jerarquías dentro de su ámbito laboral, pero lo peor de todo es que es capaz de engañar a la mujer que ha estado siempre a su lado e incluso ignorar que ella puede ser su salvadora. Por eso, ante la credibilidad de su interpretación, pocos entienden que fuera del set él es todo lo contrario y por ahí inician los ataques que trata de evitar o ignorar en las redes.