Se burlan de Lowe León y la dedicatoria a su esposa en la que insinúan que quieren opacar su “fama”.

Y es que este cantante desde siempre ha recibido cientos de críticas porque se considera que su carrera realmente agarró impulso una vez que comenzó a salir con Andrea Valdiri, pero luego de su separación éste nunca se dedicó o esforzó por brillar con luz propia. Por eso, tras la publicación que hizo por la celebración de su segundo año de matrimonio con Liceth Córdoba no hubo quien no reaccionara con sarcasmo, pues en ella dio a entender que hay quienes quieren opacarlo y hasta lucrarse con su imagen que para muchos es casi inexistente, ya que nunca ha calado en el gusto del público.

“Después de tantos tropiezos con personas que se acercaron a mi para sacar adelante mi carrera y que al final lo único que les interesaba era lucrarse sin importar todo el esfuerzo que hace uno para sacar adelante un proyecto...por fin encuentro ese remanso de paz en mi vida profesional que siempre estuvo ahí mirándome con ojos de esposa y que hoy es la responsable de la Gerencia de este proyecto LOWE LEÓN...″, escribió el artista.

Se burlan de Lowe León y la dedicatoria a su esposa

“¿Lucrarse de ti? En serio?”, “Si me van a dedicar un mensaje así , mejor que no me dediquen nada”, “¿Lucrarse?? Carrera? Señor siéntese mijo”, “Y este por qué es que es famoso. Recuérdeme el disco que más le ha pegado”, “¿Cuál carrera?, ¿La de payaso?”, “Por la Valdiri supe quién era este SER”, “Mijo si usted no fuera salido con valdiri no lo conocieran por que usted era un desconocido que apareció de la nada y si no fuera por toda la polémica que usted hace con lo de su hija nadie se acordara de usted”.

Esos fueron los comentarios que surgieron tras la publicación en la que Lowe León fue motivo de burlas por los usuarios en redes quienes consideraron que nunca ha sido del agrado del público por su falta de autenticidad en su proyecto musical y porque siempre se ha arropado bajo la sombra de alguien o de alguna polémica para que conozcan de él y de su talento que hasta ahora no ha impactado a nadie.