Mara Cifuentes ama “su masculinidad” por la que tanto ha sido criticada

Maracifuentes ama “su masculinidad” por la que tanto ha sido criticada.

Esta declaración tan contundente responde a los duros señalamientos que siempre le han hecho a la reconocida modelo que por primera vez se sinceró con sus fans a quienes les contó las razones por las que hasta ahora no se ha hecho una reasignación de sexo para sí convertirse en mujer en su totalidad. Pero, no fue sino hasta que en el programa La Red, la abordaran sobre ello que decidió hablar sin tapujos y con la más notable sinceridad.

“No tienes que estar operada para empezar a vivir tus sueños. Ahora acepto esa parte de mi cuerpo y no la escondo. Me siento más empoderada que nunca...Encajar en el molde puede ser muy tóxico. Aprendí a ver lo hermosa que soy...Es una nueva etapa en mi vida. Estoy amando mi masculinidad y mi feminidad”, dijo la paisa en el espacio de chismes y espectáculos en el que además argumentó realmente por qué tiene esa visión y esa plena seguridad de no atentar más contra su cuerpo.

A criterio de Mara Cifuentes, su vida no ha sido nada fácil, pues pasó por un duro momento en el que debió decidir sí continuar por el mundo de las adicciones o afrontar todo tipo de adversidad en la que nadie creía en ella y la rechazaba por sus notables cambios físicos. Por eso, tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico en el que la ayudaron a canalizar todos sus miedos y debilidades.

“Un psiquiatra intentó llevarme al pabellón de hombres, como que a decirme que era mejor ese lugar para mí… comentarios pasivo-agresivos camuflados. Yo me exalté, le pegué a una puerta y llegaron como 8 hombres, me empezaron a lastimar y me durmieron”, añadió la modelo quien también explicó que al ver cómo ella misma era la causante de su dolor y sufrimientos, optó por apoyarse en el cariño que le daban sus familiares y amigos para superar todo tipo de circunstancias u obstáculos que le impedían confiar en ella misma, sobre todo durante su rehabilitación tras ser adicta a las drogas.

Por eso, al ver que este episodio oscuro de su vida se estaba maltratando a sí misma, tomó decisiones en las que incluyó amar su cuerpo tal y como está y no someterse a intervenciones de las que luego pueda arrepentirse, pues ama su dualidad por sobre todas las críticas que esto pueda acarrearle.