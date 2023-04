Esto es lo que opina Paola Turbay si le fueran infiel como en ‘Ana de nadie’.

Y es que en medio del “boom” mediático que está experimentando la reconocida actriz con esta novela que se transmite por RCN, no hay quien no tenga inquietudes sobre la manera en cómo ella realmente enfrentaría un episodio de engaño en su vida real amorosa. Por eso, ella fue abordada sobre este tema, pero para sorpresa de muchos respondió de la forma más madura, situación por la que muchos se llegaron a preguntar si realmente actuaría así solo porque no le ha llegado un Joaquín que le cambie todo tipo de perspectiva sobre este tema.

“A mi por fortuna no me ha tocado que me sean infiel...No me ha tocado, pero si me llegara a tocar no soy de las que dice que no perdona una infidelidad y los mando al carajo,no...Yo creo que esas situaciones son indicadores de que algo está pasando, que hay una desconexión y ahí uno, dependiendo de la infidelidad, porque una cosa es una canita al aire y otra una amante de años, pero según la situación, uno lo evalúa, lo aprovecha como una oportunidad o crisis, para redefinir la relación o para decir chao, te vi, depuro y arranco mi vida de cero”, expresó la colombiana al portal Kien y K TV.

“Es una mujer muy inteligente”, “Paola es una mujer inteligente, reflexiva y madura. Siempre me ha encantado su personalidad. Su matrimonio es muy estable”, “Ella sí es una dama”, “Es de las mujeres más inteligentes de Colombia”, “Posiblemente ya pasó por eso pero no dio oportunidad a faranduleros amarillistas y lo manejó en casa, como debe ser y no tanto show barato como algunos famosos”, “Ella ha tenido un matrimonio muy estable, una señal de una mujer muy valiosa, en sus decisiones y en su compromiso”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras esta revelación sobre lo que Paola Turbay haría para superar una infidelidad como la que vive y protagoniza en ‘Ana de Nadie’.

Pero, adicional a su punto de vista destacó que la mayoría de sus seguidores halagan su belleza tan natural en la que demuestra que ha sido una mujer que se ha sabido mantener vigente con su talento, carisma, inteligencia y manera tan responsable, así como privada de llevar su vida en medio del ámbito artístico, por eso ha sido considerada como una dama y una reina más querida de Colombia.