“Los empleados son arrogantes y fracasados como el dueño”: siguen críticas al restaurante de James Rodríguez

“Los trabajadores son arrogantes y fracasados como el dueño”: siguen las críticas al restaurante de James Rodríguez.

Desde que se conoció que el deportista llevaría su negocio gastronómico a su tierra natal colombiana, no hubo quien no reaccionara de forma negativa sobre todo por el concepto tan enigmático, costoso y poco atractivo que se manejará para deleitar al paladar de los comensales. Pero, lo que más ha sido cuestionado hasta ahora ha sido el nombre de este lugar que además manejará precios poco accesibles para el público, ya que aparentemente será un sitio muy exclusivo.

Así se ha mostrado a través de la cuenta de Instagram, pues poco a poco han ido develando cómo lucirá este espacio, así cómo serán las “atracciones” que tendrá Arrogante en Bogotá. Por eso, las redes estallaron con fuertes comentarios en contra, sobre todo, porque la mayoría asegura que no es un nombre atractivo, pero sobre todo porque su dueño, no es uno de los personajes más “amigables” que hay en el ámbito futbolístico colombiano.

Siguen críticas al restaurante de James Rodríguez

“Los meseros y todos los trabajadores son arrogantes y fracasados como el dueño”, “Me parece súper.. sin embargo, si estamos en Colombia no entiendo por qué colocar precios en euros”, “Pues arrogantes son los precios, 10 euros un tiramisú?”, “Pues ojalá le prospere, porque como futbolista ya no va”, “Los platos deben ser tan fríos como él”, “Ese nombre le quedó perfecto, identifica el personaje bastante”, “Plasmando su personalidad”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la revelación de la noticia que James Rodríguez abrirá un restaurante en Bogotá y que lleva por nombre “Arrogante”.

Toda esta negativa viene dada desde que el futbolista emprendió en el ámbito empresarial y debutó en Madrid y no en Colombia. En ese “debut” no solo se ganó miles de adversarios, sino que muchos le cuestionaron el hecho de no empezar en su tierra natal. Por eso, ahora que tendrá una nueva sede en casa, le llueven las críticas, sobre todo porque nadie ha empatizado con él, ya que siempre se ha mostrado poco receptivo con el público y con quienes siempre lo han apoyado.