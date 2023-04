La ‘mala racha’ le llegó a estos actores colombianos: uno intentó quitarse la vida.

La ‘mala racha’ le llegó a estos actores colombianos y no han podido salir de ella.

Y es que luego de que el reconocido actor de’ Yo soy Betty, la fea’, Kepa Amuchastegui, anunciara a través de sus redes sociales que estaba desesperado porque desde hace algún tiempo que no conseguía trabajo en la televisión, más de uno de los fieles fans de esta emblemática y exitosa trama se preocupó por el futuro profesional de este tan admirado artista que a sus 81 años no estaba pasando por su mejor momento.

Esto hizo recapacitar a una gran cantidad de personas, incluidos algunos directores o productores, pero una vez que éste aclaró que no estaba tan mal como la mayoría creía y que ya estaba preparando nuevas maneras de generar ingresos a través de clases de actuación virtuales, se generó la inquietud sobre otras figuras que al igual que él se están reinventando ante la adversidad, sin embargo, hay otros que no han corrido con tanta suerte e ingenio para avanzar.

La ‘mala racha’ le llegó a estos actores colombianos y no han podido salir de ella

Es así como entre los nombres de los actores que están pasando por una mala racha y no han podido salir de ella se encuentran Jair Romero, el recordado protagonista de la novela que transmitió RCN en homenaje a Joe Arroyo y que fue todo un furor en el 2011. Éste saboreó las mieles del éxito con este ambicioso proyecto, pero luego de eso no volvió a brillar como antes, pues tras varios intentos, solo ha logrado concretar pequeños proyectos que no le han dado el sustento necesario para sobrevivir como antes.

“Creo que así como muchos hemos albergado hasta la posibilidad de un suicidio, porque como tú no puedes sacar a tu familia adelante, ¿qué queda?”, dijo el artista durante una entrevista al programa Lo sé todo durante el 2021. Esto preocupó a sus fans quienes luego se alegraron de verlo en una de las temporadas de Masterchef donde tuvo un respiro, pero aún no ha concretado un proyecto protagónico que le permita brillar de nuevo, pese a que en Leandro Díaz revivió momentos similares a los de los inicios de su carrera, pero él aún desea más estabilidad.

Otra que pasó también por una mala experiencia profesional en la televisión colombiana ha sido Sandra Reyes quien pasó de ser uno de los personajes más top de la famosa novela Pedro, el escamoso a una muy inesperada hippie. Y todo ello producto de la mala manera en cómo manejó su fama y sus ingresos, tanto que para el 2020 era una de las estrellas más endeudadas y sin empleo. Sin embargo, hoy la suerte le sonríe, tanto, que ha formado parte de las más ambiciosas producciones como Ventino y ya fue llamada para un nuevo trabajo llamado Rigo. Solo ella, ha sabido canalizar sus energías para dejar atrás su mala racha.

Sin embargo, una que no la ha pasado muy bien ha sido la joven María Angélica Salgado, ella resultó ganadora de ‘Protagonistas de Novela’ en 2010, pues pese a que logró trabajar en ‘La esclava blanca’ interpretando a ‘Candela’ y luego de ello no fue tomada en cuenta por ningún realizador. Por eso, ella optó por emprender y montó su venta ambulante de arepas, bollos y fritos, así como los más variados dulces típicos de Colombia.