“Ella inspira a las niñas colombianas”: autora feminista Chimamanda Adichie alabó a Francia Márquez

“Ella inspira a las niñas colombianas”: Chimamanda Adichie alabó a Francia Márquez.

La feminista nigeriana, que es un referente intelectual a nivel mundial, estuvo presente en la Feria del Libro de Bogotá y al hablar sobre su famosa Ted Talk, ‘El peligro de una historia única’, habló de cómo la vicepresidenta estaba cambiando la situación. Esto, en términos de contar más historias de Colombia a los niños y jóvenes, sobre todo a las niñas afrocolombianas.

“Pienso que la presencia de Francia Márquez es muy prometedora. Me hace sentir optimista. No sólo por ser una mujer negra, sino por que ella no esconde lo que es. Lo que es maravilloso, porque les está diciendo a las niñas afro que no tienen que avergonzarse. Que son perfectas tal y como son”, enfatizó.

Adichie, quien ha sido autora también de obras vivenciales cumbre y referente como ‘Americanah’, tuvo una de las charlas más populares en la Filbo, con enorme concurrencia. Allí habló de racismo, feminismo y del privilegio. Y de cómo, claro, las mujeres siempre son condenadas por expresar su opinión y para pensar su concepción de identidad y cuerpo en cuanto a la mirada masculina.

También se refirió a la presión social que generan las redes sociales sobre el cuerpo de las niñas, entre otros temas.

Asimismo, fue contundente al hablar de feminismo: “Nunca será un tema popular, porque incomoda”, expresó tanto en la rueda de prensa como en la charla.

Francia Márquez: atacada por ascender socialmente en un país clasista

En la misma conversación sobre la historia única, Adichie, que conoció a Márquez, decía lo siguiente de ella y por qué era tan importante:

“Creo que las jóvenes negras de este país ahora tienen a una persona que las representa en una importante posición y eso me parece muy importante ... la vicepresidenta Francia Márquez me contaba que sólo se conoce la historia de los colombianos blancos, por eso me parece importante que no sólo a los estudiantes negros, sino que a todos se les enseñe la otra mitad de la historia”, expresó.

Esto se ve reflejado en el choque social y racial que ha generado su ascenso al poder. Desde el uso de su cuerpo, vestimenta, hasta sus pretendidos lujos, todo ha sido criticado en un país donde hay que blanquearse para pertenecer y ser aceptado. Y gracias a ella, todo está cambiando.