Tiktoker afirma que iglesia ‘Su Presencia’ manipula a seguidores tras escándalo por violación

Desde que el caso ‘Brisa’ volvió a salir a la luz (el del abusador Eduardo Gutierrez quien estuvo ejerciendo importantes posiciones dentro de la iglesia cristiana ‘El Lugar de Su Presencia’) donde la denunciante Brisa de Angulo Losada lo acusaron de abuso sexual, la iglesia cristiana ha sido blanco de críticas por las acciones que han tomado frente a este caso.

Loque facilitó la evasión de la justicia por parte de Eduardo o ‘lalo’ Levi’ apodo con el que llegó a Colombia, fueron diversas fallas en el proceso, logrando huir de Bolivia, lugar donde se cometieron los abusos sexuales, llegar a Colombia (aunque es de nacionalidad colombiana), y empezó a asistir y luego ejercer dentro de la Iglesia cristiana, misma que ahora se ve envuelta en escándalos gracias al aparente encubrimiento que están haciendo en cintra del presunto agresor.

Si bien la iglesia lanzó un comunicado a la opinión pública manifestado que Gutierrez no se encontraba vinculado a ellos desde el 2015, pruebas en redes sociales demostraron lo contrario.

Muchos excongregados y cristianos se manifiestan y piden que la iglesia y su pastor Andrés Corson de una explicación real, y la razón que lo llevó a contratar a este hombre dentro de la institución religiosa, pero hasta momento siguen esperando.

Ahora, una Tiktoker que profesa la misma religión de la iglesia, la religión cristiana, sin temor alguno salió en su cuenta a afirmar que la iglesia ‘manipula a sus seguidores’ y lo hace con evidencia que lo demuestra.

En redes terminó por hacerse viral una creadora de contenido que su contenido está enfocado a la comunidad cristiana, y ella misma ha denunciado la manera en que su pastor principal pide a sus fieles ‘que se despojen de su razonamiento’ y ‘ayunen de noticias y redes sociales’, todo para que no vean lo que se dice de la iglesia por estos medios.

En el video subido por la cuenta “Cristianos informados” se muestra claramente como tras el estallido de este escándalo, durante las oraciones que allí se llevan a cabo el pastor afirma que “están tocando a la iglesia de Dios, y a sus escogidos”.

Como si fuera poco se puede ver y escuchar la manera en que este le pide a los feligreses que no piensen por sí mismos ni hagan caso a las noticias que se emiten sobre la denuncia y las críticas que le han caído a la institución por guardar silencio: “Renunciamos a nuestro razonamiento, y a esas voces en nuestra mente. Bienaventurado que no anduvo atado a consejos de malos, que no anduvo atado al periódico, que no anduvo atado a las redes sociales” entre muchas otras ‘peticiones’.

La tiktoker no es callada y condena a la iglesia de ser una ‘manipuladora’: “no mientan y no manipulen porque eso si es usar el nombre de Dios en vano. Cuando un pastor o una iglesia les prohíban sacar sus propias conclusiones y pensar críticamente, huyan de ahi.. ese lugar dejó de ser un epicentro del Evangelio liberador de Cristo y se convirtió en una secta”.