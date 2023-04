Peor que los gringos: Tiktokers le echan boliquesos al Bon Yurt y nos los bajan de ‘asquerosos’

Por redes sociales ya es normal ver como las personas hacen lo que sea por llamar la atención y lograr vistas. Desde trucos extraños, retos y una de las tendencias en los últimos años, el hacer combinaciones ‘abominables’ de comida, son algunas de las tácticas usadas para lograrlo.

En Twitter o Instagram las personas deciden hacer combinaciones de comidas extrañas, y estas suelen generar reacciones de desagrado y asco, lo cual es apenas comprensible, y una pareja de TikTok logró esta misma reacción con la bizarra combinación que hicieron.

En el video se puede ver como las personas llaman a esta mezcla ‘una delicia’ y se trata de combinar el yogurt que viene en el Bon Yurt, un tradicional ‘snack’ colombiano, y mezclarlo con los boliquesos de Cheetos.

Este es el video que se ha vuelto viral de la pareja combinando ambos productos sin pena alguna:

Los comentarios no han sido nada amigables con estos creadores de contenido, y afirman que no solo e sun ‘patetico intento de llamar la atención’ y ‘conseguir vistas’, además los han tildado en más de una oportunidad de ser unos ‘asquerosos’ y comparados con los estadounidenses que también crean este tipo de contenido ‘aberrante’.

“Ya no saben que inventar para dar de que hablar, no es lógica la combinación”, “Que estrés como hablan...”, “Por más pobre que sea, tengo dignidad”, “No desperdicien la comida, dejan caer un montón al suelo.”, “Hay cosas que no pegan ni con gota mágica... esta es una de esa”, “Con todo respeto, literal a ustedes todo les gusta y todo es delicioso según dicen, es por marketing? La verdad es que no creo que les guste todo” o “unos pantalleros completos” han sido algunos de los comentarios al respecto.

Mkkk a quién le puede gustar el bon yurt con boliquesos, eso se veeee megaaa feooooo 👹 — Mar (@ManuGomezMar) April 8, 2023

dizque bon yurt con boliquesos, ya cruzaron los límites de la locura 🤢 — braki (@triedfly) April 9, 2023

Definitivamente la necesidad de ganas likes no tiene límites para nadie.