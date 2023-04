Felicitación de cumpleaños de Verónica Alcocer a Petro fue ‘seca como pescado de Semana Santa”.

El miércoles 19 de abril, es el cumpleaños del presidente de Colombia Gustavo Petro y celebra su cumpleaños número 63. Este año, este día especial para él lo pasará en Estados Unidos, pues allí estará en una reunión de suma importancia con Joe Biden, el próximo 20 de abril.

Si bien el mandatario no se encuentra en Colombia para su celebración, no ha sido un impedimento para los cibernautas y sus seguidores no hayan dudado en enviarle mensajes y saludos fraternales por medio de las redes sociales.

Como si fuera poco, algunos de los miembros del gabinete de Gustavo Petro le tenían preparada una pequeña reunión para no pasar por alto el soplido de las velas y el partir el pastel. Lo único es que esto se dio sin el acompañamiento de sus seres queridos.

Y como era de esperarse, entre los mensajes que le hicieron llegar a Petro en su día especial, fue el de su esposa, Verónica Alcocer, quien le hizo llegar un post con unas palabras, que para ser la esposa del presidente quien as dice, no fueron del agrado de muchos y tuvo una mala recepción.

Felicitación de cumpleaños de Verónica Alcocer a Petro fue “seca como pescado de Semana Santa”

En una sencilla imagen de varios colores, Verónica Alcocer le dijo ‘feliz cumpleaños’ a su marido. Su mensaje lo acompañó con el siguiente pie de foto: “Te deseo el mejor de los cumpleaños y que Dios te guarde para que puedas seguir construyendo el país que sueñas para tod@s l@s colombian@s F e l i z c u m p l e a ñ o s @petrogustavo”

A ojos de los internautas, esta fue razón suficiente para irse contra Alcocer y el ‘poco amor’ que le demostró a su esposo, catalogando su mensaje de cumpleaños de ser ‘insulso’ y ‘más seco que pescado de Semana Santa’. Incluso afirmaron que se emocionará más ‘cuando sea el cumpleaños de Agmeth Escaf, gran ‘amigo’ de la primera dama.

“Al menos un te amo no...?”, “Deje de meterse en temas que no le incumben señora. Su marido criticaba que nadie se debe meter en asuntos de Estado, hasta que Usted se mete por todo lado.”, “¿Cuándo cumple Agmeth?”, o “Y entonces Lady D-1 le apaga la vela a Agmeth mientras el cachón hace el ridículo en USA”., son algunos de los comentarios que le han enviado a la primera dama.

Le faltó algo cálido y amoroso, así como "quedo atenta a su respuesta" https://t.co/oATIV3biUC — BR (@TiziRQ) April 19, 2023