Érika Zapata ya no duerme en paz tras varios ataques e intentos de robos: “Estoy triste y asustada”.

Y es que la periodista no se ha quedado callada, pues a través de sus redes sociales mantiene a sus fieles seguidores atentos a sus pasos personales y profesionales, pues ella no duda en expresarse sobre todo lo que le acontece, incluso en su día a día. Por eso, más de uno está preocupado, ya que cada vez es más notorio su aparente cuadro depresivo en el que ha manifestado hasta que está muy preocupado y triste por todo lo que le ha tocado experimentar en las calles de su natal Colombia.

Sobre todo, porque como aseguró en sus redes que ha sido víctima de más de 10 ataques y robos. De ahí que hace un llamado a las autoridades, de forma indirecta, ya que considera que la delincuencia aparentemente está desbordada hasta el punto de que no existe respeto ni siquiera por personas públicas como ella que es hasta un agente de denuncias y demás problemas que puedan estar sucediendo en el país.

Érika Zapata ya no duerme en paz tras varios ataques y robos: “Estoy muy triste y asustada”

“Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal”, dijo Érika Zapata quien ya no duerme en paz tras varios ataques e intentos de robos.

“¿10 veces? ¿No será q tiene delirios de persecución? No es normal tantas veces”, “Doy fe de eso. La vi en Medellín y era caminando rapidito y no miraba a nadie, no paraba. Se podía percibir que no quería que nadie la reconociera”, “Y según ella dijo en Twitter es que se acercan a pedirle fotos pero es con intención de robarla”.

Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal. — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023

Esos fueron algunos de los comentarios que surgieron tras su desahogo con el que preocupó a más de uno que llegó a considerar que ya posee una enfermedad tras tener tanto miedo de salir a las calles debido a la inseguridad y sobre todo a las situaciones que le ha tocado vivir en los últimos meses.