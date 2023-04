“Chismoso irrelevante”: Juan Diego Alvira contó lo sucedido con el ‘meme del tapabocas’ y solo ‘sonaron grillos’

Juan Diego Alvira, periodista que hace no mucho dejó su puesto en Noticias Caracol para irse a la revista Semana, lugar de donde terminó saliendo hace poco, es indudablemente uno de los presentadores más importantes de la actualidad en Colombia.

Para nadie es un secreto, que más allá de su personalidad, sus notas y reportes periodísticos suelen ser objeto de memes y burlas en las diversas plataformas digitales, pero aun así su popularidad se mantiene vigente desde que se le veía presentando en el noticiero de City TV.

Y es que precisamente, uno de los memes que han dejado las notas que hizo el periodista durante su estadía en City TV, (donde presentó el informativo principal antes de pasar a Noticias Caracol) se dio cuando surgió el brote y pandemia de la gripa H1N1.

Juan Diego Alvira contó lo sucedido con el ‘meme del tapabocas’

La situación se produjo en el 200, durante y la intención por parte del gobierno y los medios para hacer pedagogía sobre el uso del tapabocas durante esta pandemia que tuvo un brote importante, en City TV optaron por entrevistar a Juan Carlos Vargas, un ciudadano del común que le pidieron que explicara como era el uso correcto del tapabocas, lo cual hizo incorrectamente, y las burlas continúan después de más de 10 años.

La figura del hombre con el cubrebocas mal puesto es todo un meme por excelencia hoy en día, y tras la pandemia del COVID-19 el meme volvió a tener un auge importante. y el martes 18 de abril. el presentador sacó a colación el tema en medio de una entrevista con Tropicana.

“Al hombre se le acabó la vida después de eso. Lo echaron de la empresa. Él vendía colchones”, afirmó el presentador frente a lo que sucedió con el hombre tras la emisión de ese reportaje.

Además, el expresentador de Noticias Caracol dijo en la emisora que le gustaría tener una entrevista con Vargas una vez más acerca de lo que sucedió luego del reportaje y como esto impacto en su vida personal: “Me gustaría entrevistarlo. Lo puedo hacer en mis redes”.

Como dato extra, el periodista afirmó que el hombre pensó en la posibilidad de ser un candidato al Concejo de Bogotá, tras la popularidad que le dio dicho informe de City TV tras su emisión.

“Después de eso, él consideró la posibilidad de aspirar al Concejo de Bogotá y recientemente fue contratado en la pandemia para que hiciera unos videos sobre los tapabocas”, contó Juan Diego Alvira.

El video del ‘meme del tapabocas’ que fue emitido por City TV

Se trata de Juan Carlos Vargas, y el hombre fue interrogado fue abordado por un periodista del noticiero mientras se encontraba en el Portal Norte de Transmilenio. Allí se le preguntó acerca del uso correcto del tapabocas. Pero este hombre solo terminó por hacer el ridículo frente a los espectadores.

Vargas no se colocó el tapabocas de manera horizontal, es decir cubriendo nariz y boca y ajustando los laterales en las orejas, sino que se la puso de forma vertical. Y desde el estudio, Juan Diego Alvira, no pudo evitar reírse de la situación, y les dijo: “No, pero así no se pone. Nos confundió más”, dijo en plena transmisión.

Esta es la entrevista de Juan Diego Alvira con Tropicana: