La razón por la que Margarita Rosa de Francisco ‘no le quitó el puesto’ a Francia Márquez.

Margarita Rosa de Francisco era de las figuras de activismo politico más importantes que se destacó por medio de redes sociales, durante toda la campaña presidencial que se le hizo a Gustavo Petro.

La actriz que ha interpretado personajes memorables en la televisión colombiana como Gaviota, en la telenovela “Café con aroma de mujer”, y así mismo condujo varias temporadas del reality del Canal Caracol ‘Desafío’, contó en una reciente entrevista la razón de por qué le dijo ‘no’ a ser la formula vicepresidencial de Gustavo Petro, cargo que según ella misma afirma, si se le ofreció por parte del gobierno en su momento.

Margarita se encuentra a punto de lanzar su nuevo libro “Margarita va sola”. En este relato narra acerca de las reflexiones que ha tenido a lo largo de su vida en distintas areas de la vida como la belleza, el poder y la vejez, y en medio del marco de dicho lanzamiento fue que dio las declaraciones sobre la razón para negar el puesto como vicepresidenta de Colombia.

La ex reina de belleza y escritora narró que el motivo para declinar la oferta realizada por el gobierno Petro fue su inexperiencia en cargos politicos, además de que ella misma no se siente preparada para asumir una responsabilidad así de grande.

De igual manera, contó que no solo se le ofreció dicho puesto; en varias ocasiones se le ha invitado a ser parte del gabinete del presidente de Colombia, pero sigue sin ‘dar el brazo a torcer’:

“Me han ofrecido puestos desde que estábamos en campaña. Como senadora, como vicepresidenta y como cónsul. Y hoy agradezco la lucidez de aceptar que no cumplo con las cualidades para esos cargos. Nunca he buscado que me paguen con cargos el apoyo que desde el inicio le di al proyecto de Gustavo Petro”, afirmó Margarita.

Cuando la revista Semana la interrogó acerca de su postura actual frente al mandato que lleva Petro hasta el momento, reitera su apoyo y no se arrepiente de su voto:

“Sigo firme y no me he arrepentido ni por un segundo de mi voto. Creo que lo que propone Petro es un cambio de paradigma tan grande que va en contravía de lo que habíamos estado acostumbrados. Y eso produce mucha resistencia en una sociedad tan conservadora. Y lo que muchos no ven es que el único poder que tiene Petro es el de la ciudadanía”, comentó De Francisco