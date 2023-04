Esta es la humorista de Sábados felices que casi muere por desamor.

Esta noticia sorprendió a los fieles televidentes de este espacio, pues nadie imaginaría que alguien que trabaja en pro de animar a otros o hacerlos reír en los momentos más difíciles de sus vidas, podría haber vivido casi una desgracia luego de su separación. Se trata de Patricia Silva, mejor conocida como La gorda Fabiola. Ella, pese a que es una de las más queridas y aplaudidas por sus seguidores, no ha tenido una vida amorosa muy fácil, pues recientemente reveló que pasó por situaciones tan angustiantes en las que pensó incluso en quitarse la vida.

“Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica. Me separé y a pesar de que yo trabajaba y estaba en una de las mejores épocas de mi vida, me sentía triste, sola...Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije: ‘la solución a esa tristeza es quitarme la vida’. Lo llegué a pensar… Sentía que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”, dijo durante su entrevista reseñada en el portal de Revista Vea.

Con ello, Patricia Silva dejó a todos asombrados, pues nadie imaginaría que el dolor y toda la angustia por sentirse sola podría llevarla a pensar en quitarse la vida, sobre todo porque posee el apoyo de sus fans quienes siempre la han apoyado en su carrera que ha sido muy exitosa y con la que ha alegrado a tantas personas con su talento y ocurrencias.

Sin embargo, en medio de su sufrimiento, optó por acercarse cada vez más a Dios y encontró las fortalezas para seguir adelante, tanto que luego de un tiempo conoció al hombre que es hoy su esposo y con el que consolidó aún más su familia. Con él conoció de nuevo el amor y la certeza de que existen aún hombres dispuestos a brindar apoyo en medio de las adversidades, pero lo mejor de todo es que se dio una nueva oportunidad para ser feliz y hasta el día de hoy lo ha logrado con creces, pues ya tiene más de 18 años a su lado.