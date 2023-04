No tendrá corazón, pero si las mejores pintas: halagan los trajes de Paola Jara.

Y es que hasta ahora la intérprete de ‘Como si nada’ siempre se ha caracterizado por lucir vestuarios muy diversos, sensuales y que bien destacan su figuran bien definida, bien sea a través de las cirugías o su disciplina en los ejercicios. Lo cierto es que por ello no hay quien no se sienta a gusto con su imagen siempre regia e impecable en el escenario. Ese ha sido el plus con el que termina de conquistar a sus fans quienes siempre esperan verla salir a escena para aplaudir su talento y belleza.

Con enterizos en cuero, terciopelo, crop tops, pantalones muy ajustados, transparencias y hasta uno que otro atrevido escote forman parte de la variedad de diseños que engalanan a esta mujer que también ha sido calificado por algunas personas como una mujer fría, sin sentimientos y que incluso es muy narcisista, pues solo piensa en verse bien y cuidar a detalle su imagen. Esto es algo que le persigue en sus redes sociales, pero a pesar de ello, en su más reciente post solo encontró “amor del bueno” de parte de su público tan exigente y fiel.

Y es que a pesar de que estuvo unos días alejadas de las redes sociales, Paola Jara reapareció como toda una reina, con pie firme y haciendo un recuento de lo que han sido sus más recientes presentaciones en las que, sin duda, destacan sus sexys atuendos que la han hecho lucir digna en el escenario. Ante ello se desbordaron los comentarios y todos apuntan a lo hermosa que siempre luce.

“La artista mejor vestida sin duda”, “Hermosa siempre”, “Tiene a la mejor asesora de imagen”, “Admirada y odiada pero tu esencia es única”, “Una mujer divina y siempre bien vestida”, “Tiene muy buen gusto y talentosa, es la mejor artista, sin duda”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras su publicación en la que dejó a más de uno sin respiración por lo atractiva que luce.