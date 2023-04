“Lo intenta, pero se nota que no los soporta”: Paola Jara convive más con los hijos de Jessi Uribe y en las redes aseguran que se le nota su incomodidad.

A través de las redes sociales se ha podido apreciar cómo los cuatro hijos que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ tuvo con su primera esposa Sandra Barrios, han pasado más tiempo libre con él y con la también cantante, situación que ha generado que sus haters estén muy atentos a las reacciones de ella, pues ahora más que nunca parece que se está dando el tiempo de compartir con estos pequeños y sus travesuras.

Es así cómo en sus recientes historias de Instagram, mientras la también empresaria trata de publicar que está de paseo con los pequeños, posa como sino le preocupara lo que están haciendo y una vez que uno de ellos le pregunta por “la tóxica”, nombre con el que bautizaron a la hija mayor, Luna, les responde con un suspiro de queja ante todo lo que está viviendo y no estaba acostumbrada.

Y es que a través de las redes sociales se ha podido notar cómo Paola Jara convive más con los hijos de Jessi Uribe, tanto que hasta el cantante no ha dudado en reunirlos y hacerse fotos familiares con ellos y su actual esposa quien para muchos “sobra en la imagen”, pues ella no se integra tanto como el resto, ya que ella al parecer no está acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones.

En las redes la han cuestionado en más de una ocasión, pues pese al amor que ella dice tenerle a su esposo, no ha sido capaz de darle un hijo, ya que en más de una ocasión sus fans y hasta él mismo le han hecho saber públicamente que desea tenerlo para sí completar su tribu en la que ya tiene 4 niños que ama profundamente y con quien ahora pasa más tiempo, así esto le llegue a incomodar a su actual esposa.