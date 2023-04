¿Problemas para Jessi Uribe? Paola Jara y “Sandrita” juntas en una foto.

Esto es algo que ocasionó un alboroto en las redes sociales, pues pocos sabían de la identidad de la mujer que acompañaba a los cantantes y sus 4 hijos en la foto familiar que éste publicó en sus redes sociales. Algunos haters se dieron a la tarea de mencionar que se trataba de la madre de los pequeños y por un momento se llegó a creer que por fin se convirtieron en amigas y por eso estaba presente en este recuerdo en el que lo catalogaron hasta de “sinvergüenza”, por no respetar a su actual esposa.

Incluso hubo quienes cuestionaron que pese a que se nota mucha complicidad en la imagen, la intérprete de ‘Como si nada’ posa como si estuviera sola y trata de no tener ningún tipo de cercanía con los niños que sí rodean a su padre y le demuestran su amor. Sin embargo, aún hay quienes tienen la duda sobre si esta mujer era su ex, pero lo que pocos saben es que se trata de la hermana del cantante que lleva por nombre Tatiana.

Paola Jara y “Sandrita” juntas en una foto de Jessi Uribe

“La rubia es la ex de Jessi jajajaa”, “¿La ex y la que es ahora? Estoy confundida”, “Hermosa familia, eso está bien que compartan con mamá de los niños que también es parte de la familia”, “Están para que protagonicen dos mujeres un camino versión colombiana”, “Si es la ex esposa, qué pasa, qué tiene de malo, antes me resulta bonito”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la publicación de Jessi Uribe en el que muchos pensaron que Paola Jara y “Sandrita” juntas en una foto y que ahora eran muy amigas.

¿Paola Jara es amenazada?: fans advierten que le pasará lo mismo que a Sandra Barrios Fotos: Instagram @paolajarapj @sandrabarrios0328

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues hubo quienes también cuestionaron el papel que cumplió la cantante en esa imagen, pues hay quienes aseguran que se nota incómoda y que pese a todo le cumplió a su amado para no causar más rumores o conflictos entre ellos.