Por fin lo reveló, pero sigue sin convencer: Juan Diego Alvira habló de su salida de Semana.

Y es que desde que el reconocido periodista anunció que una vez más se despedía de un medio de comunicación, más de uno llegó a pensar que éste no atinó al dejar atrás sus labores en Caracol para arriesgarse a innovar con el periodismo digital que hizo el la prestigiosa revista, pues tras hacerse famoso por sus cápsulas en la calle, era difícil imaginarlo encerrado en una oficina, creando material diario para los muy críticos seguidores del nuevo espacio informativo.

Por eso, tras su inesperada salida, se pensó que éste no dio la talla y más que una renuncia, él fue despedido, ya que no caló en el estilo de la nueva era noticiosa. Por eso, tras varios meses sin empleo, el profesional de la comunicación decidió dar la cara y aclarar qué fue lo qué realmente pasó con su experiencia laboral que duró muy poco tiempo y que no generó el mismo impacto que el que logró consolidar en su antiguo canal en el que era todo un fenómeno y en el que ganó popularidad, así como reconocimiento.

Durante su reciente entrevista al programa de espectáculos y chismes, Lo sé todo, Juan Diego Alvira expresó qué fue lo que lo motivó a renunciar a Revista Semana. Y una de las principales razones es que su público lo extraña en la televisión, haciendo sus reportes desde el sitio de la noticia. “Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿Cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, dijo el periodista.

Pero, a su criterio, lo que también le hizo pensar en regresar a la pantalla chica es cuando su hija lo cuestionó sobre ello y también le preguntó sobre cuándo se daría su regreso a los noticieros. Según el comunicador, esto fue ya el impulso que él necesitaba para cerrar el nuevo ciclo que apenas comenzaba para tomarse un tiempo para reflexionar y saber qué hacer con su carrera.

Sin embargo, se le ha visto muy desanimado y hasta preocupado, pues pese a que asegura que sigue “facturando”, lo ha hecho a través de animaciones, conferencias y hasta labores del hogar, actividades que no lo llenan por completo. Y aunque asegura que se viene algo bueno para él, todavía no hay indicios de que esto sea cierto. Con eso genera más incertidumbre sobre su futuro profesional.