“Ese es su negocio”: youtubers argentinos se sintieron ‘estafados’ por palenqueras cartageneras.

“Hay que ser honestos y no engañar”: youtubers argentinos se sintieron ‘estafados’ por palenqueras cartageneras.

Y es que luego de que una pareja de influencers viajeros contaran su experiencia al encontrarse con unas muy expresivas y coloridas palenqueras surgió un intenso debate sobre si estuvo bien el precio que pagaron por su exposición en su material audiovisual. Pero, lo que más indignó a la mayoría es que estos jóvenes aseguraran que todo fue un engaño, pues en el primer contacto que tuvieron con ellas les dieron un precio, pero al ver la magnitud de su trabajo, éstas le subieron el monto de 50 a 80 mil pesos.

Este par de youtubers d Argentina tuvieron q pagar 80 mil pesos por dos fotos a estas palenqueras, son unas ladronas disfrazadas



Es estresante la insistencia d los vendedores ambulantes a los turistas



Los mismos nativos se están encargando en auyentar al turista

Ojo Cartagena! pic.twitter.com/A7GZbKBRex — JhongSanch (@jhongsanch) April 10, 2023

Sin embargo, esto lo vieron como un insulto a su visita dentro de la Ciudad Amurallada, lugar en el que estas muy emblemáticas mujeres se dedican a realizar una ardua jornada con los propios y visitantes, pues a su criterio, los estafaron con lo pagado sin pensar en que esto resulta muy poco para lo que realmente necesitan para mantener a sus familias.

Youtubers argentinos se sintieron ‘estafados’ por palenqueras cartageneras

“Pues 80 mil pesos no es costoso teniendo en cuenta el alcance de esos videos tan pelotudos”, “Lo que esta mal en la deshonestidad, que primero te digan 50 mil pesos y después de la foto te digan 80 mil pesos. Ellas pueden cobrar un millón pero que lo digan antes y no después”, “De algo tienen que vivir”, “La foto es opcional, la toma o las dejas. Me parece muy rudo llamarlas así. Ese es su negocio”, “Yo sí estoy de acuerdo que cobren. Pues hay una que exotización y colonialismo interiorizado por turistas. Y pues sí ven las palenqueras como algo exótico pues que paguen”.

80mil para 4 mujeres trabajadoras esta bn



Cuanto les pago la red social a ellos por ese video ?? 80mil pesos no creo 🤣🤣

Al fijo esos 80mil los pagaron en una factura en su Hotel 5☆ en propina y no dijeron nada



Mejor es q desaparezcan las palenqueras y fin del problema — Eduar Marrugo Rc ⚽ (@EduarRC) April 11, 2023

Esas fueron algunas de las reacciones que generó la “supuesta estafa” que expusieron los youtubers argentinos quienes luego de esta visita se dedicarán a sacar provecho de la imagen de estas mujeres para mostrarlas al mundo, pero eso es algo que no admiten o piensan una vez que llegan a un acuerdo de pago por la exposición de su imagen, que en definitiva, es su trabajo ante el turista, al igual que el de ellos de exponer parte de la cultura o gentilicio de los lugares que visitan. Y con ello monetizan más de lo pagado.