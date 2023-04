Comparan a la ‘Señora Isabel’ con Paola Turbay y la tildan de ‘vieja’ para cuando se grabó la novela.

El remake de la telenovela ‘Señora Isabel’, ahora llamado ‘Ana de nadie’ que fue protagonizado originalmente por Judy Henríquez, tenía 50 años cuando interpretó a Isabel Domínguez, una mujer casada que termina siendo engañada por su esposo y ella termina enamorandose de un hombre mucho menor que ella.

RCN ha lanzado una nueva versión de esta producción que salió al aire en el año 1993, pero ahora de la mano de Paola Turbay, quien repite el rol de la esposa de 50 años que es engañada y termina enredándose con un hombre menor. Aun así hay que aclarar que la exreina de belleza tiene 52; y el proximo mes de septiembre de 2023 cumplirá 53.

Pero en redes sociales ahora han hecho comparaciones bastante desacertadas, y los cibernautas no han podido evitar resaltar que mientras Turbay se ve muy ‘conservada’ a su edad (el cual es un término misógino y ageista) afirman que Herníquez no lucía de esa manera cuando grabó la telenovela.

“También es que con el remake de Señora Isabel piensa uno cómo nos han cambiado las expectativas y percepciones de juventud/vejez y de cómo debemos vernos a cierta edad. Judy Henríquez (50 en la foto) era incluso más joven que Paola Turbay (actualmente 52) cuando hizo la novela.”, afirma la cibernauta que escribió el mensaje en Twitter.

Claramente las tendencias de las diferentes épocas remarcan, como el estilo de cabello, la ropa que se usaba, incluso los estándares de belleza de ese entonces.

Pero aún hay comentarios que sobran, al momento de resaltar la interpretación de ambas actrices a un mismo personaje, lo hacen poniendo la edad por delante y sus aspectos físicos, para opinar sobre la historia y la trama que se desenvuelve.

Ambas actrices han interpretado al personaje de manera magistral y su talento no dependen de su apariencia física, más cuando el envejecimiento es un proceso natural del ser humano.

Elogian a Paola Turbay en ‘Ana de Nadie’ pero afirman que su personaje es bobo

Con el pasar de los capítulos, los espectadores pueden ver poco a poco cómo es el desarrollo del personaje frente a la manera en que le ponen el cuerno pero ella no hace nada al respecto, mostrándose muy permisiva, e inclusive pasiva y sumisa.

Además de que resaltan el hecho de que por muy buena que sea, están cayendo en la copia al ser basada en una producción mexicana con la misma secuencia de historia.

Estos son algunos de los comentarios que los televidentes de esta producción tienen acerca de ‘Ana’ y el desarrollo de la telenovela hasta el momento:

“Muy buena la novela, pero Paola Turbay debe bajarle un par de rayas a la tontería, una mujer infiel no reacciona como ella”; “La novela me encanta solo que no fueron tan creativos, fue copiada de la novela VICTORIA solo cambiaron nombres y personajes e incluso una de las amigas de Ana también trabajo en VICTORIA; “Es repetición de Sra. Isabel, qué pereza, Caracol y RCN solo repiten y repiten, ya ni los pongo, me toca canales internacionales”; “Aunque es una copia mexicana pero pues aquí ya no hay imaginación sino para el narco y la corrupción que se comió el país”; o “Mucha copiadora Señora Isabel, Victoria, si nos dejan que para mí fue y será la mejor”; entre muchos más, son los comentarios al respecto.

