“Le gusta sufrir”: “Acaban” a cibernauta en redes que dijo que ‘Cartagena es un atracadero’.

Cartagena se ha convertido en un lugar bastante polémico a la hora de ser elegido como un destino turístico, pues son muchas las denuncias que se dan en redes sociales donde se evidencia el pésimo trato al que sus habitantes someten a sus turistas.

Desde precios excesivos y abusivos por masajes, comida, alquiler de sillas y sombrillas para la playa, incluso robos por parte de los ‘masajistas’ que deambulan en las playas, buscando turistas para ofrecerles variedad de productos y masajes, son tan solo algunas de las quejas y denuncias que a diario se ven en las plataformas digitales.

Estos comentarios llegan después de que un video donde se evidencia el bochornoso momento de un grupo de turistas, luego de que una de las vendedoras les estuviera dando un masaje a unos turistas mexicanos por alrededor de 10 minutos les cobrara un millón de pesos, se hiciera viral a través de las diferentes redes sociales.

En Cartagena cobrando un millón de pesos por un masaje 💆🏽‍♂️pic.twitter.com/F0dMasMV7S — Jesucristo Carrefour🦜 (@CristoAtado) April 10, 2023

Una cibernauta decidió no quedarse callada, y si bien lanzó una critica bastante contundente contra la ciudad de Cartagena, sus habitantes que se toparon con este mensaje no le respondieron de manera amable.

Por medio de su cuenta de Twitter, una joven comentó sobre como Cartagena ‘era una atracadero’, y que cada vez que ella va a ese lugar de vacaciones, siempre lo encuentra en un estado ‘peor’ que el de la ultima vez. Como si fuese poco, dijo que el propio mar es de ‘el más sucio de Colombia’, y lo comparó con otros destinos cercanos como Santa Marta, con mejores vistas y comodidades:

“Cartagena es una mierda de destino, es un atracadero, tiene el mar más sucio de Colombia, he ido como 20 veces y cada vez empeora. Destinos como Santa Marta o las playas del pacifico son altamente superiores.”; recriminó la usuaria de Twitter.

Cartagena es una mierda de destino, es un atracadero, tiene el mar más sucio de Colombia, he ido como 20 veces y cada vez empeora. Destinos como Santa Marta o las playas del pacifico son altamente superiores. https://t.co/7seFohhLef — 𝐖𝐞𝐧 🌸 (@WenPolitas) April 8, 2023

Quienes vieron este mensaje y eran oriundos de Cartagena, no dudaron en insultarla con comentarios clasistas y discriminatorios por lo que dijo, afirmando que a ella ‘le gusta sufrir’ debido a todas las veces en que según ella, fue a visitar Cartagena a pesar de ser ‘un atracadero’, y le echan en cara comentarios como los siguientes:

“20 veces ? Será que fuiste 20 veces con otros fines , como por ejemplo a pararte en la torre del reloj”, “Mamita cargué más de plática para que la lleven donde está lo bueno, nadie tiene la culpa de que solo le alcance para chapalear en la entrada”, “20 veces? Como a que vas tantas veces sino te gusta? O te llevan? ....hmmmm ya me imagino el medio de pago”, o “Mami no vengas más, no haces falta , hablan buena monda y pasan aquí.”, son algunos de los comentarios ofensivos que le han hecho llegar.