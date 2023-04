El karma también le llegó a Sara Uribe: contó que le pagaron mal y se burlan de ella.

Y es que la modelo y presentadora es otra de las mujeres que ha abusado de las redes sociales para publicar constantemente qué es lo que sucede en su vida, pero ella solo muestra sus desgracias y cómo le han pagado mal hasta su círculo cercano de amistades. Por eso, para sorpresa de muchos más que apoyo, ella recibió una gran cantidad de comentarios en contra, porque hay quienes aseguran que ya los tienen cansados con “sus problemas, su mala energía e incluso con su falsedad”.

Sobre todo luego de que “armó el show” de un supuesto robo que le hicieron y al que luego de captar la atención de todos los que solidarizaron con su pesar, desvió la atención para anunciar que aún seguía enamorada de Fredy Guarín. Pero, lo peor de todo es que luego contó cómo a sus manos llegó lo que le robaron y todo fue casi por arte de magia. Por eso, la nueva historia de la amiga que la estafó, nadie se lo cree.

“Qué estará pagando”, “Por qué será que nada en ella se ve real”, “Sus historias no conmueven, su cara no va con lo que siente, se ha burlando tanto de todo, que no da ni pesar lo que le pasa”, “Tenaz. Pero recuerda que Dios no castiga ni con rejo ni con palo y el dolor que usted le ocasionó a toda una familia”, “Ella se ha portado mal ante los ojos de los colombianos”. Esas fueron las declaraciones de algunos de los seguidores de Sara Uribe quienes están en contra de sus acciones con las que ha perdido credibilidad, pues consideran que solo busca likes e interacción en su cuenta de Instagram.

Adicional a esto, la mayoría de las reacciones apuntaban a la falta de seriedad que ella posee, pues nunca ha demostrado que es una mujer confiable, pues siempre gusta mostrarse cómo la víctima de cualquier situación, pues así es cómo se vende en las redes sociales y por eso ya está cansando a su audiencia.