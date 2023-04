¿Suicida? Piqué se va a donde más lo odian por este motivo.

La firma del divorcio entre Shakira y Gerard Piqué que se dio el pasado mes de noviembre no fue únicamente para dar por finalizada su relación como pareja de forma legal, también para decidir sobre la custodia de los hijos de la expareja.

Esta se resultó saliendo a favor de Shakira, logrando así irse a los Estados Unidos con sus hijos, Sasha y y Milán, pero si bien este viaje se tenía planeado darse para las vacaciones de diciembre de 2022, pero desafortunadamente la salud del padre de Shakira imposibilitó la salida de la familia del país. llevándose a cabo hace tan solo unos días, iniciando el mes de abril.

Además, se conoció que la despedida que la artista ganadora del Grammy y el exfutbolista fue bastante seca y tensa, principalmente por la furia que tiene Piqué contra ella por el hecho de que logró llevarse a sus hijos antes de que acabaran las clases en Barcelona, algo que el exfutbolista buscaba evitar como pudiese.

Sin embargo, Shakira llamó a las directivas del colegio al que asistían sus hijos en la ciudad de Barcelona y le aseguraron que el traslado se podría llevar a cabo sin problema alguno, más, después de que los menores manifestaran en la institución educativa que se mostraban angustiados por el acoso que recibían de los paparazzis.

“Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ‘OK’ de los médicos de su padre el jueves por la noche, también vía correo electrónico. Allí, Piqué le mostró enfado diciendo que ya había leído la noticia en la prensa. Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Esplugues de Llobregat antes del 20 de abril”, confirmó la periodista Silvia Taulés.

Ahora Pique deberá ir a Miami a visitar a sus hijos, ¿saldrá vivo de allí?

El exfutbolista ahora deberá ver como el karma sigue haciendo de las suyas, cuando deba ir a visitar a sus hijos al otro lado del mundo. Shakira y su familia se han establecido en la ciudad de Miami, la cuna de la comunidad latinoamericana en el territorio estadounidense.

Piqué recientemente sacó toda su xenofobia a relucir, después de que en una entrevista hablara cosas horribles de la región de Latinoamerica, solo para poder referirse mal acerca de Shakira y sus fans. Por tal motivo, ahora los comentarios se centran en lo mal que la pasará el exdeportista al momento que intente pisar suelo americano, gracias a las palabras que dijo anteriormente y su manera tan vil de referirse a la población latina.

“Todavía sigo flipando con que Piqué firmase la custodia total de sus hijos para Shakira, sabiendo que iba a vivir en Miami, a cambio de que le dejeé la casa. Literalmente ha cambiado a sus hijos por un par de millones que ya tiene en el banco. Ojalá lo acaben cuando llegue a Miami a visitar a sus hijos”, “Ayer Shakira comunicó Piqué q en los próximos días ella y sus hijos establecerán su domicilio en Miami tal y como habían acordado. Piqué viajará 10 días x mes para estar con ellos, y aca lo estaremos esperando para sacarlo a patadas” o “Ahora si le llegó el momento del olvido a el señor Gerard pique, con la reina Shakira en Miami a nadie le va importar qué pasa en Barcelona, y que se atenga cuando vaya a ver a sus hijos porque se arrepentirá”; son algunos de los comentarios al respecto.

El fan que ahora se hizo “famoso” tras el desplante que le hiciera Piqué tras solicitarle a una foto, no dudó en subir el video en redes para compartir con el mundo entero cómo pese a comportarse de forma educada, no le fue concedida su petición, pues el deportista, quien se encontraba con Milan y Sasha, optó por solo decir que ese no era el momento para atenderlo, sin embargo, no piensa que esto es algo que quizás este chico no pueda volver a repetir, sobre todo porque el exjugador del Barcelona no es para nada accesible.