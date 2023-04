No la pegó con Carolina Cruz ni en su carrera. Lincoln Palomeque revela por qué está decepcionado.

El actor vuelve a estar en el epicentro de toda la polémica tras sus recientes declaraciones, pero los que pocos saben es que más allá de opinar de su ex, éste en realidad hablaba de lo mal que se ha sentido luego de saberse no elegido para uno de los proyectos televisivos que más estaba anhelando y en el que creía que era él el indicado para ello. Su seguridad era tal que hasta se había cambiado el look para acertar con las exigencias del papel para el que fue completamente rechazado.

“...Les cuento un cuento, estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba, estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no, no siempre se gana, a veces no se da…Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender, ya después con los años aprende uno a tomar todo con tranquilidad, lo lindo es que siempre está la ilusión, estas cosas hacen parte de la vida real, no de la vida perfecta que casi siempre mostramos en estas redes…”, dijo el actor.

Con esas palabras Lincoln Palomeque revela por qué está tan decepcionado, pues pese a que hizo todo lo posible por quedar en el papel para el que se estaba preparando hasta físicamente, éste no acertó y por eso se ha mostrado muy triste, pues era algo que añoraba y que le iba a permitir estar de regreso a la televisión.

Por si fuera poco, reiteró que está muy seguro que si todo se hubiera basado en la opinión o voto del público, sabe que hubiera contado con el respaldo de sus fans quienes siempre han seguido sus pasos. Pero, aseguró que esto no será impedimento para seguir adelante en su carrera que ha tenido tantos altibajos, así como su corazón.

Sin embargo, con esto acalla los rumores de que sus palabras podrían estar dirigidas a su ex Carolina Cruz quien tras estrenar nuevo amor, no ha dudado en dejarse ver muy feliz y enamorada. Y es que hasta ahora él no le ha prestado tanta atención a ello, sino más bien a sus hijos con quien no ha dudado en pasar con ellos las fechas especiales como sus cumpleaños sin importar si la madre de sus hijos tiene a alguien a su lado.