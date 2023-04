“Como no suena, necesita hablar de ella”: atacan a Lowe León por asegurar que es el padre de Adhara

“Como no suena, necesita hablar de ella”, de esa forma atacan a Lowe León por asegurar que es el padre de Adhara.

Y es que cuando el cantante barranquillero ha querido que su carrera tome un impulso, decide hacer algunas interacciones a través de su cuenta de Instagram, en la que más allá de hablar de sus éxitos musicales, se dedica a recordar que sigue en la pelea legal con Andrea Valdiri para así defender su derecho a la paternidad a pesar de que en más de una oportunidad ha negado que la pequeña es su hija.

Así lo han mencionado la gran cantidad de seguidores y haters de este también compositor del que pocos se acuerdan y que revive en la mente de algunas personas una vez que hace declaraciones sobre si es o no el verdadero padre de esa niña que ha sido criada por Felipe Saruma, actual pareja de la reconocida influencer. Pero lo que colmó la paciencia de muchos fue su reciente interacción en la que el intérprete de ‘Te prometo’ infringió la ley al asegurar que ahora sí es el padre de la pequeña a quien tanta veces ha rechazado.

“Hay temas que no puedo hablar porque está una menor de edad de por medio, pero yo les voy a decir una vaina, me hacen el favor y respetan al padre...Ya con eso les dije todo, me hacen el favor y me respetan, si no voy y digo allá para que los ajuicien… mi reina hermosa que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, aquí la voy a tener conmigo”. Con esas palabras, atacan a Lowe León por asegurar que es el padre de Adhara, ya que en más de una ocasión se ha negado a dar la cara por ello.

“No había sonado, necesita hablar de ellas para sonar”, “Y él todavía vive”, “Siempre tiene que arrecostarse de alguien famoso para que hablen de él”, “Total como ya no sale en ninguna revista de chisme y emisoras pues salió hablar de su paternidad”, “Fue tan poca cosa que dudo de su palabra y tuvo que hacerse una prueba para comprobar que si era el papá”, así se expresaron las personas en redes quienes consideran que es un abusador y que quiere ganar fama con la polémica de su hija que ahora sí quiere reconocer solo para que no se olviden de él.