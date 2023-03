Hermana de Yina Calderón atacó duramente a Westcol por su homofobia, hasta lloró de la rabia por la manera en cómo el “influencer” se fue en contra de la comunidad LGBTIQ+.

Éste no midió las consecuencias de sus palabras y cómo de una u otra forma está causando daño a quienes decidieron ser diferentes en sus preferencias sexuales, por eso a lo que la polémica DJ le comentó a su fiel acompañante lo que este chico había dicho abiertamente no dudó en llorar, pues le hizo recordar los momentos tan duros por los que pasó antes de tomar la decisión de anunciar en su familia que no le gustaban los hombres.

Incluso, hasta la influencer quedó sorprendida, pues nunca imaginó que alguien tan querida para ella realmente pudiera sentirse tan mal ante las palabras tan erradas y agresivas que ofreció este chico que aparentemente será investigado por la Fiscalía debido a las ofensas que ha hecho a una gran cantidad de personas que solo piensan y sienten muy diferente al resto.

“Eso no tiene presencia, ese tipo es un cerdo, cómo pueden seguir a un tipo como esos. Yo no hablo de eso, pero para mí si fue un reto salir del closet y que la sociedad me aceptara, y por personas así es que las personas toman malas decisiones”, dijo la hermana de Yina Calderón quien se vio visiblemente afectada por los comentarios de Westcol.

Incluso, luego de esto hasta la misma DJ cambió su actitud y se sinceró sobre lo que opina de esta situación. “Muy fuertes las palabras de este chico. sobre todo por los niños que lo siguen, pero no, pelados, los gays son una chimba y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida desde que no le falte el respeto o afecte a otra persona”, dijo sorprendiendo a más de uno por la seriedad con la que tomó este tema luego de ver a su hermana muy afectada por eso.