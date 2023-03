De Tumaco para el mundo: la colombiana que debutó en la pasarela de Louis Vuitton.

Una nueva modelo colombiana le está dando la vuelta al mundo con su talento, en las pasarelas más importantes de la industria de la moda. Se trata de Valentina Castro Rojas, una joven oriunda de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Valentina llevó el segundo look de la pasarela de Louis Vuitton en su más reciente evento que se dio en el Museo de Orsay, ubicado en París, y tras su llegada al país nuevamente para tomar un descanso de la apretada agenda que tuvo, fue calurosamente recibida por los suyos..

La joven se dio a conocer al mundo por ser una de las modelos que estuvo presente en la más reciente pasarela de la firma Louis Vuitton, y quien en menos de dos meses después de haber presentado un casting, la marca la convirtió en modelo exclusiva llevándola a desfilar por las pasarelas más importantes de Europa.

¿Cómo fue el inicio de la carrera en el modelaje para Valentina?

Segun lo que la modelo contó a Noticias RCN, su inicio como modelo se dio en noviembre del 2022, después de que un la contactara y le ofreciera una audición, y ella sin creer la oportunidad que la vida le ponía frente suyo, y con el escepticismo propio y de su madre, ambas viajaron a la República Dominicana, donde se darían las primeras reuniones con dicho agente.

Para poder concretar el viaje y ver en que resultaría todo, la madre exigió acompañarla y estar supervisando absolutamente cada detalle y proceso al que su hija fuese sometida durante las pruebas. Luego de que su solicitud fuese aprobada, viajaron, superaron las pruebes, y en febrero fue contratada como modelo exclusivo de la marca Louis Vuitton, bajo la manga de la agencia Nefer Models.

“Toda mi vida fue en sandalias y solo ahora es que manejo los tacones, fue algo difícil pero no sé, en la agencia de Nileny Dipton me enseñaron de una manera que se me hizo tan fácil y aprendí rápido, ahora cualquier zapato que me ponga yo lo manejo”, afirma la modelo colombiana a Noticias RCN.

No ha desistido de sus estudios y está en proceso de culminarlos y graduarse, no planea conformarse únicamente con su debut como una importante modelo, pues tiene otras aspiraciones para el futuro: “Desde hace un año estudio en la nocturna. Una de mis metas es graduarme y terminar el bachillerato y además del modelaje también tengo más metas”, confirma la joven modelo.

La modelo además está próxima para viajar a París y a Corea para asistir a un show con la prestigiosa casa de modas Louis Vuitton, y dejó la pista de que su contrato para trabajar con la marca no fue firmado para ser a corto plazo. Nada mejor que ver como el talento colombiano sigue traspasando fronteras y rompiendo esquemas en las grandes marcas del mundo de la moda.