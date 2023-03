“Recién parida y dando lora”: Luisa Fernanda W sigue recibiendo críticas luego de su embarazo

Luisa Fernanda W sigue recibiendo críticas luego de su embarazo: “Recién parida y dando lora”, es lo que han expresado algunas seguidoras quienes la han cuestionado duramente sobre todo, porque ha exagerado con su exposición dentro y fuera de las redes a tan solo días de tener a su bebé.

Esto es algo que la mantiene muy molesta, pues a su criterio está cansada de las duras críticas que recibe a diario, incluso de parte de algunas mujeres que no están de acuerdo con su manera de actuar o comportarse luego de su parto, pues hay quienes consideran que no respetó a la naturaleza, pues se obligó a lucir siempre bien, a través de diminutos vestidos y hasta transparencias que para muchos han resultado de muy mal gusto.

Incluso se ha abierto el debate sobre que parece toda una norma o “carga” que la mujer a pocos meses o semanas de parir debe recuperar el cuerpo y no conforme con eso deben lucir hasta los famosos cuadritos con los que las chicas se sienten “poderosas”. Y esto es algo que ha liderado la esposa de Pipe Bueno y por eso, todos hablan muy mal de ella.

“Recién parida y dando Lora quiere andar en pelotas”, “Parece que tenemos una nueva ‘carga’ y es que después del posparto debemos quedar con un cuerpower.....mujereeees reaccionen”, “Ahí tengo una amiga no tiene ni un mes de parida y va al gimnasio, masajes faja todo el día. Que presión para quedar iguales como si no hubiéramos forjado vida”, “Ay no, que pereza, es vez de disfrutar su bebé, su tiempo... Pero es obvio q su prioridad es el cuerpo”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras las declaraciones de Luisa Fernanda W sigue recibiendo críticas luego de su embarazo por la manera en cómo ha manejado su cuerpo.

Otro de los aspectos que más le han criticado a la ahora cantante es que no sabe vestirse, es decir, que ella quiere seguir luciendo sus trajes muy ceñidos al cuerpo, así como los atuendos más sexys, sin pensar en el daño psicológico que le hace a otras madres que desearían verse bien, pero no lo logran como ella que recurre a lo estético para volver a la “normalidad”. Ante ello , la influencer se hace la víctima y por eso expresa que está muy cansada de las etiquetas o comentarios machistas que le hacen en su contra, hasta algunas chicas.