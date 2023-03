Ahora las emborracha: critican que Jessi Uribe les regale tragos a sus fans tras bastidores. Esto tiene a más de una molesta, pues consideran que es de muy mal gusto, sobre todo porque es un hombre casado que no debería invitar a las chicas a beber en el camerino.

Todo ello surgió una vez que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ publicara un video en el que aparece muy alegre y hasta cercano con algunas seguidoras a quienes invitó al camerino para que compartieran un momento con él durante una de sus recientes presentaciones. Ahí se percibe cómo toma una botella y le pide a cada una de sus seguidoras que tome sorbos y hasta las desafía para ver quién aguanta más.

Esto solo permitió avivar los comentarios en su contra, pues para muchos, esto resulta de muy mal gusto, porque hay quienes sienten que esas no son las acciones de un hombre casado o enamorado, ya que su esposa merece respeto, por mucho que él busca generar empatía con su fiel fanaticada.

“Mejor no debería de hacer esas cosas tras escenario con mujeres fans, se presta para muchas cosas, después vienen los problemas y chismes”, “Con todo respeto Jessi pero no me parece que sea ejemplo para los jóvenes y niños”, “No me gusta a mi estos espectáculos de un artista”, “No tiene necesidad de hacer eso y menos publicarlos”, fueron algunas de los comentarios que surgieron tras la publicación del video en el que aparece Jessi Uribe muy entonado regalando tragos a sus fans.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el artista recibe reclamos de este tipo, pues también ha sido duramente criticado porque se le ha pasado de “mano suelta” una vez que sube a una chica al escenario. Esto levanta los rumores de que el cantante es un tanto pícaro y que se está pasando ya de irrespetuoso con sus fans, porque aunque reitera que busca agradecerles o generar empatía con ellas, hay quienes no lo ven con buenos ojos.