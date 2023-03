Aura Cristina Geithner mostró hasta la tanga: por esta foto la sentenciaron

Aura Cristina Geithner mostró hasta la tanga y por esa foto la sentenciaron duramente en las redes sociales.

Y es que si algo ha logrado esta reconocida actriz es levantar fuertes señalamientos sobre su imagen, pues recientemente fue criticada por mostrar una foto en la que, por una razón u otra, su rostro se ve ligeramente deformado. Con ello, más de uno alcanzó a mencionar que estaba abusando de las inyecciones y demás retoques estéticos con los que hasta lucía muy diferente a su época dorada en la televisión.

Pero, eso no quedó ahí, pues luego, la colombiana hizo gala de su atractivo, que a criterio de sus fans se mantiene vigente, pese a tener 56 años, pero lo que molestó a la mayoría es que dejó ver su ropa interior y esto sí ya fue catalogado como de mal gusto, pues el diminuto vestido con el que aparece en su video, no dejó nada a la imaginación. Esto pareció no importarle, pues no dudó en seguir posando a pesar de que estaba cometiendo un error con su postura.

Aura Cristina Geithner mostró hasta la tanga y por esta foto la sentenciaron

“La verdad creo que hay una línea muy delgada entre lo sexy y lo vulgar”, “Bonita pero mostrona para su edad”, “Dios mío, creo que está alborotada”, “¿No trae pantys?”, “Estoy tratando de entender qué quiere mostrar en realidad”, “A esta mujer ya se le olvidaron hasta los valores”, “Uyyy no que se deje de eso”, fueron tan solo algunas de las reacciones que generó su desfile en el que luce un minivestido con el que Aura Cristina Geithner mostró hasta la tanga.

Sin embargo, a pesar de que recibió cientos de comentarios en contra por su actitud y por la manera en cómo quiso mostrar de más su cuerpo, también hubo quienes reiteraron que pese al paso de los años, ella está mejor que nunca.