“Diabólica y rara”. Así ven sus fans a Sara Uribe tras abusar del Botox.

Esa fue la impresión de la mayoría luego de que la polémica modelo y presentadora de televisión publicara un video en el que anuncia feliz que sus documentos, que habían sido robados, ya se los regresaron. Pero, mientras daba esta noticia a través de sus redes sociales, ella se está maquillando y aunque en principio esto agradó a sus fieles seguidoras, luego muchas comenzaron a opinar sobre lo extraña que se veía, que parecía otra persona y que ese color de cabello que, al parecer retocó, no le favorecía en nada.

“Con ese color de pelo tan diabólica”, “Que lástima tanto Botox”, “Sí se ve rara, no parece ella”, " Ya eso es mucho Botox, debe pararle ya”, “Mujer....¿qué te hiciste en la cara ??...ya no te pareces en nada a Sara Uribe....”, “Pero cómo está de cambiada esta mujer... No me la imagino en unos años”, expresaron algunas personas quienes incluso señalaron que hasta está actuando diferente y que ya no es la misma mujer que les simpatizaba, pues ahora está más “alocada”.

Incluso, muchos llegaron a cuestionarla sobre la manera en cómo ha abordado el tema de su robo, pues hay quienes consideran que se trató de una mentira con la que buscaba ganar seguidores, likes así como vistas en las redes sociales. “Será que le creemos jum”, “Lo mismo dijo Luisa Castro, es una estrategia para llamar la atención y tener más vistas”, señalaron varios seguidores quienes está en contra de las acciones de Sara Uribe.

Y es que esta polémica mujer se ha mostrado muy activa en las redes sociales en las últimas semanas. Primero generó miles de reacciones al asumir que ella era bien “zo...a”, luego se dio a la tarea de anunciar el percance sobre su robo con el que muchos indicaron que estaba más preocupada por el bolso que por sus documentos y recientemente removió su pasado para asegurar que aún recuerda que se separó de Fredy Guarín cuando aún lo amaba. Y ahora esto, que se muestra al natural con una cara muy extraña y hasta deforme producto de tantas inyecciones.