“Silencio estafadores”: Nequi intentó responder con meme a usuario, pero ‘los acabaron’.

A diario es muy común ver como las redes sociales se burlan y atacan a Nequi debido a su ‘pésimo’ servicio y sus constantes (diarias) fallas y caídas en su sistema, donde deja a miles de usuarios varados al momento de hacer transacciones de urgencia, o los dejan ‘pasando pena’ intentando pagar en establecimientos de comida.

Por eso es bastante común que los usuarios se despachen contra la compañía en cada ocasión que pueden. De hecho, hay un video circulando en Twitter donde se burlan de la compañía, pero lo que nadie se esperaba era que Nequi respondiera a esa burla.

A traves de un tweet, se recreaba la famosa conversación donde una persona le pide dinero a otra, diciendo que le devolverá el dinero por medio de la aplicación: “préstame, y yo te paso por Nequi”. El tuitero le responde con el coro de la canción de vallenato ‘Nunca fue amor’, interpretada por Gabriel ‘Chiche’ Maestre y Miguel Morales. Esto, con la parte que dice “Mentías, y como un tonto te creía yo”.

Ahí fue cuando la propia empresa ‘metió la cucharada donde nadie le llamó' y respondió al usuario de la red social con el comentario: “¡No lo sé Rick! Lo bueno es que puedes usar la función ‘Pedir’ de Nequi para cobrar con estilo”, y eso bastó para que todos se unieran al bullying colectivo contra la aplicación bancaria.

Los ataques fueron bastante contundentes contra la empresa, y ahora se pueden ver comentarios de desprecio y burlas en su contra, como los siguientes:

“No lo sé rick, esa app mantiene en el piso”, “Jajaj y después haces la transferencia para pagar y no llega la plata el chat dice que se demoran 19 días para dar respuesta, no pasa nada después dice que siguen averiguando, después dices que el dinero tuvo que llegar y final no pagas el préstamo, chao amig0″; “Ladrones sinvergüenzas deberían callarse mejor y arreglar su inmunda aplicación inservible”, “Jajaja estafadores me robaron plata hace rato y nunca me solucionaron aplicación de estafadores”, son tan solo algunos de los reclamos.

Los trabajadores de nequi en estos momentos pic.twitter.com/vquBlvyAfX — Dario (@darioortega99) March 22, 2023