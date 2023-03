Por apoyar a un abusador sexual, Oscar Rentería es despedido de Caracol. Esto colapsó las redes, pues quedó en evidencia su poca empatía con el gremio femenino a quien de una u otra forma le faltó el respeto con sus “repudiadas” opiniones.

Y es que el periodista deportivo se ha mostrado siempre muy déspota en sus comentarios y acciones, pero lo que colmó la paciencia de todos, fue cuando éste salió en defensa del jugador del PSG Achraf Hakimi quien fue acusado de agresión sexual y se encuentra en medio de investigaciones por este caso.

Oscar Rentería dice que se va por la "puerta grande" de Caracol Radio cuando en realidad fue despedido por defender al aire a un futbolista acusado de violación.



Echó la culpa a la víctima, dijo que no creía su cuento y se ratificó una y otra vez. Incluso fuera de micrófonos

Ante ello, el comunicador emitió su opinión que dejó a más de uno perplejo, ya que éste aseguró que la verdadera culpable en esta situación que está empañando la imagen del futbolista era la chica que asistió sola al apartamento de éste, pues a su criterio, ella ya sabía que algo así podía suceder. “Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”. Con ello desató una serie de comentarios en contra, porque no conforme con estas palabra reiteró que: “Ella sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”. Ante ello, la empresa de comunicaciones lo retiró de su parrilla de programación en Caracol Radio.

“Cuando la próxima víctima de violación sea la nieta o sobrina de Oscar Rentería espero siga culpándolas a ellas como lo hizo en este caso, donde según él, la culpa era de la chica y no del violador”, “Era muy prepotente , menospreciaba y trataba mal a oyentes, su compañero de programa y a todo el mundo, eso sí , siempre con Dios en la boca”, “Menos mal, oír el programa sin este arma pleitos va a ser una delicia. Ya no me lo aguantaba”, fueron tan solo algunas de las reacciones que surgieron tras la noticia de la despedida de Oscar Rentería de Caracol, ya que se encargó de apoyar a un abusador sexual.

Incluso, a esto le siguieron reacciones de mujeres quienes se sienten profundamente ofendidas ante el fuerte debate que originó esta declaración de parte del periodista deportivo quien lideraba el espacio ‘El pulso del fútbol’. “El tipo se pasa de descarado y sabe que en un país donde el machismo y el fútbol son ley está más que protegido”, sin embargo, hasta en programas de humor lo han sentenciado y han expresado su pesar por tan asquerosos argumentos que resultan ofensivos para las mujeres que son víctimas de abusos o acosos.