Jessi Uribe responde a quienes critican a su hija: fue ofensivo, pero ‘muy santandereano’

Jessi Uribe responde a quienes critican a su hija con ‘una respuesta ofensiva pero muy santandereana’. Así lo hicieron saber los usuarios en las redes quienes lo apoyaron, por considerar que se trataba de una falta de respeto para con su pequeña Luna.

Y es que luego de que Paola Jara publicara un video en el que aparece divirtiéndose con los juegos de tiro al blanco en los que tuvo muy buena puntería, ella celebra con su mánager y se dirige a una zona en la que está sentada la hija del intérprete de ‘Dulce Pecado’. Ella se muestra un tanto apática y parece no celebrar la audacia o habilidad de la nueva pareja de su padre. Por eso, mencionaron que ella estaba muy amargada y que se notaba que no quería estar ahí.

Pero, aunque esto parecía pasar inadvertido para muchos, hubo quienes se percataron de ello e hicieron duros señalamientos en su contra, tanto que llegó a molestar al cantante quien no se quedó callado y por eso respondió de forma muy natural para proteger su consentida. “Amargada su madre”.

Jessi Uribe responde críticas que le hicieron a su hija

“Si se nota el fastidio que le tiene la hijastra. Ella siempre anda amargada”, fue el comentario que generó el malestar en Jessi Uribe quien nunca suele responder a las reacciones de sus fans a menos que se trate de este tipo de situaciones en las que se meten con quienes ama. Ante ello, soltó su frase popular que muchos apoyaron, pues se trata de una niña menor de edad y que está ajena a la realidad o problemáticas de sus padres.

“El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Por favor sea feliz y no sé meta en vida ajena ellas se llevan bien no sufra”, “Respete a La Niña. Claro que que se puede esperar de una persona que se esconde detrás de un falso perfil para meterse con una niña”, “La gente infeliz vive pendiente de la vida ajena y le duele ver la felicidad de otro y no respeta”, le siguieron las palabras de apoyo a la reacción del artista de música popular.