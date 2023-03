Yina Calderón se negó a la oferta que le hizo OnlyFans: estas son sus razones

Yina Calderón se negó a la oferta que le hizo OnlyFans, pues ella asegura que tiene razones de sobra para hacerlo.

Y es que luego de que recientemente le llegaran una gran cantidad de mensajes de la “famosa empresa” que trabaja a través de contenido solo para adultos de forma muy explícita, ella quiso hacer público el motivo de su negativa, pues al parecer ya está “cansada” de que le lleguen este tipo de solicitudes a su DM, tanto que al parecer ya tiene hasta respuestas automáticas cuando esto sucede.

Con ello deja ver su lado sensato y lleno de principios y valores, pues a pesar de que sus más recientes publicaciones en las que aparece “meneando” su cola tan criticada dejan mucho qué pensar, ella reitera que para nada le interesa el manejar ese tipo de contenidos, porque no son de su estilo, pues a ella le apasiona más seguir “creando” música, sobre todo si es guaracha, pues ella es una reconocida DJ.

“Hola, somos una agencia OnlyFans y actualmente trabajamos con el TOP 0.5% de los creadores OnlyFans”. Ese fue el más reciente mensaje que le llegó a Yina Calderón de parte de esta “empresa” que maneja contenido muy gráfico para adultos y aunque muchos imaginarían que ella era capaz de eso y más, sorprendió cuando anunció que una vez más, se negaba rotundamente a aceptar este tipo de propuestas de “trabajo”.

Ante esto, la polémica influencer respondió: “Amor de verdad que tengo muchas amigas que trabajan en Only y no le veo problema, cada quien hace lo que quiera, pero ese no es mi terreno. Igual gracias por tenerme en cuenta, un abrazo”, dijo la colombiana quien atónitos a quienes creían que hasta ya contaba con una cuenta privada con la que ganaba millones de dólares.