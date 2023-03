“Se me olvidó”: La ‘embarrada’ de Jessi Uribe a Paola Jara que lo obligó a ‘pedir cacao’.

Ya van meses desde que la boda de Jessi Uribe y Paola jara se convirtió en una de las más polémicas en el entretenimiento colombiano. su romance comenzó en el año 2019, y tras conocerse que se produjo por medio de una infidelidad, las redes sociales se han mostrado reacias a este amor.

El amor de los cantantes se formalizó con la canción La Boda, pero su relación sigue siendo una de las más criticadas, y han sido varias las ocasiones donde son los internautas quienes afirman que la relación ya va en decadencia.

No desaprovechan ninguna oportunidad de resaltar cada cosa mala que pasa dentro del matrimonio y su última ‘embarrada’ que ha cometido Jessi Uribe a su esposa no ha salido librada de los comentarios.

¿Ahora que fue lo que le hizo Jessi Uribe a Paola Jara?

Esta vez fue Uribe quien se encargó de dar de que hablar, y de manera negativa, pues el hecho se produjo durante uno de los conciertos que la pareja se encontraba realizando, y al momento en que Jara interpretaba el tema “Murió el amor” la colombiana de 39 años que esperaba que su marido se le uniera a duo, pero este ultimo no se sabía la canción y quedó ‘como un payaso’.

Este momento quedó claramente captado en vide, y más adelante tuvo que salir a pedir perdón por sus acciones, y lo hizo por medio del siguiente cometario en su cuenta de Instagram:

“Se me olvidó la canción de mi mujer @paolajarapj. Pero luego la recuperé a punta de interpretación Salud. De mis canciones favoritas”, comentó Jessi Uribe.

Fans le dicen a Paola Jara que la única mala decisión fue juntarse con Jessi Uribe

“La única mala decisión que ha tomado es juntarse con Jessi Uribe, de resto me parece que es muy buena artista y una gran voz”. Ese fue el comentario que desató un intenso debate entre sus fieles seguidores quienes no dudan ni un segundo en sugerirle siempre que se cuide, pero sobre todo que tenga más amor propio y no se deje llevar por las actitudes pretenciosas de su esposo.

Incluso, estos señalamientos surgieron una vez que la cantante se desahogara en su reciente entrevista con Laura Acuña, pues ahí confesó el por qué nunca le ha dado un hijo al intérprete de ‘Dulce Pecado’. Y una de las contundentes razones es porque ha tenido miedo de dar ese paso al lado de él que ya tiene cuatro hijos con su ex Sandra Barrios. Esto generó también comentarios entre quienes creen que no se encuentra en una relación tan estable como ella cree.