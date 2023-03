No hay buenos augurios para el estreno de ‘El Desafío’: ‘La Descarga’ acabó con el rating de Caracol Foto: @desafiocaracol

No hay buenos augurios para el estreno de ‘El Desafío’, pues ‘La Descarga’ acabó con el rating de Caracol.

Esto es una premisa que mantienen los televidentes y hasta expertos, pues a criterio de ellos y hasta de los usuarios en las redes, el reality musical acabó por completo con el interés de este tipo de proyectos, ya que sus participantes no eran para nada atractivos, así como la producción que no se esforzó en mostrar “sorpresas” que mantuvieron a todos “enganchados”, pues siempre reinó la polémica, así como el latente malestar por la presencia de concursantes que no fueron atractivos para la mayoría.

Adicional a esto, han surgido análisis y hasta estudios sobre cómo los horarios han afectado a este tipo de espacios que están compitiendo con producciones dramáticas que son de más interés para el público que está ávido de nuevas historias o conceptos ante las pantallas. Por eso, todo lo que se avecina para este proyecto que siempre ha servido para aumentar el rating, no se ve muy alentador.

“El Desafío ha sido el ‘caballo de batalla’ incluso en épocas duras, veremos si logra hacer renacer a Caracol”, “El error de Caracol fue llevar a Marbelle”, “No creo que sea sólo Marbelle, ya se venía con un desgaste de los reality musicales”, “Fueron dos versiones seguidas de ‘La Voz’ y otro reality de música que espantó a los televidentes”, “No sé que es peor si este programita de quinta o ‘El Desafío’ de Caracol”, fueron algunos de los debates que se generaron en las redes tras el anunció del estreno de la nueva temporada de ‘El Desafío’ que no tiene buenos augurios.

Todo ello es evidencia del malestar colectivo que hay de parte del público quien ya está cansado de ver el mismo concepto, que no hay nada de innovación y que a pesar de que volverá a ver el reality de supervivencia extrema, no hay mucha emoción ante su regreso, pues ‘La Descarga’ los dejó agotados y aburridos.