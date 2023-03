“Siento que muero a diario”: Lady Tabares asegura que la depresión ‘la está matando’

Lady Tabares asegura que la depresión ‘la está matando’, tanto que ha confesado que hasta a sentido “que muere a diario” en medio de una extraña soledad que está experimentando.

Y es que la recordada protagonista de “La vendedora de rosas” aseguró que está atravesando uno de los peores momentos de su vida, pues este trastorno mental se ha apoderado de ella hasta el punto de que lo admite y expresa a sus seguidores a través de las redes sociales generando así una fuerte preocupación entre quienes la admiran y siguen desde que el director Víctor Gaviria la lanzó al estrellato con esta producción que se estrenó en 1998.

“Solo quiero expresar , que no estoy bien , que estoy repaila , nunca me atrevo a hablar de algo tan personal, por que no sé ni como expresarme o expresarlo , no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel o quizá todo fue peor desde entonces , pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión...”, fueron las primeras palabras que escribió en su cuenta de Instagram junto con una fotografía en la que evoca a su niñez.

“...Siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga , familia es tan difícil expresarles lo que siento , es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal, es un dolor agónico que no sabe uno manejar aunque soy muy fuerte lo sé la vida me enseñó que puedo serlo, pero es muuuyyy muuyy complejo...” siguió en su discurso Lady Tabares quien aseguró que la depresión se apoderó de ella y que la está matando lentamente.

Adicional a esto reiteró que solo el amor y apoyo incondicional que le han dado sus fans y sus cercanos es lo que le ha permitido seguir adelante, incluso cuando está sin el deseo de seguir con vida. Por eso, no dudó en dedicar estas tan conmovedoras y hasta preocupantes palabras a quienes ha adoptado como su familia.

A esto, se le sumaron miles de comentarios incluso de colegas quienes le reiteraron su afecto y apoyo incondicional: “Te abrazo fuerte mi Lady querida, abrazo a esa niña de la foto, a la guerrera, a la artista, a la madre.. admiro tu fuerza pero sobre todo el coraje para mostrarte vulnerable”, “Dios es el único que nos puede sanar esas heridas tan profundas de la niñez”, “Tú eres una guerrera”.