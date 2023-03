“Más noticias malas para Colombia”: rechazan carrera de Jessica Cediel como cantante y las redes estallan con comentarios en su contra.

Y es que desde que la modelo, actriz y presentadora reveló que ahora dedicaría todos sus esfuerzos y pasión a la música, más de uno replicó tanto que hasta sus más fieles fans le hicieron duros señalamientos, ya que consideran que ella no tiene la potencia total en su voz para ahora dedicarse al canto.

Sin embargo, ella hizo el anuncio de forma oficial, generando así un intenso debate en redes, a pesar de que se le vio muy animada y además reiteró que le tengan un poco de paciencia, pues está muy nueva en este ámbito en el que está aprendiendo cada día más a canalizar su voz para que todo fluya armónicamente.

Rechazan carrera de Jessica Cediel como cantante

“No paran las malas noticias para Colombia”, “Ayyy nooo por favor noooo. Luisa Fernanda W, versión 2″, “Lo único que le hace falta para hacer más el ridículo”, “Pobrecita esa niña”, “Ahora se tenga o no se tenga voz , se canta, todo lo arreglan todo es ficción”, “Ayy no, que se consiga mejor un marido y ya”, “Otra cantante con voz de tarro oxidado”, fueron algunos de los comentarios que surgieron luego de la presentación oficial de Jessica Cediel como cantante.

Incluso, ella está clara que no posee una tonalidad muy aguda o potente como otras artistas, pero sí está segura de que se ha preparado para dar este paso y por ahora estará muy enfocada en su constante preparación, para así brindarle al público su talento. No en vano, en su cuenta de Instagram ha ido demostrando cada avance en el que una vez más solo recibe críticas, ya que no la consideran capaz para asumir esta nueva faceta.